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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Донбассе — видео
23.04.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На прошедшей накануне встрече в Москве президенты России и Беларуси затронули не только темы двусторонних отношений, но также обсудили ситуацию в Донбассе. В частности, Владимир Путин ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться в районе Донбасса.
"Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время" – заявил российский лидер.
При этом Путин отметил, что для обсуждения проблем в Донбассе, Зеленскому нужно сперва провести переговоры с лидерами самопровозглашенных республик.
По словам российского президента, украинское руководство предприняло множество шагов, которые разрушали двусторонние отношений между Москвой и Киевом.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, призвал украинского коллегу научиться "вести себя дипломатично" и назвал идею Киева перенести площадку переговоров из Минска "несусветной глупостью".
"Обратились ко мне: надо организовать. Я взял под козырек. Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну", - отметил белорусский лидер.
"Похоже, что это - поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса и похоронить их (минские соглашения – Sputnik) окончательно", - добавил Путин.
Так два президента
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Президент России Владимир Путин ответил на предложение украинского коллеги Владимира Зеленского встретиться в конфликтном регионе, а белорусский президент...
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