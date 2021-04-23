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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Донбассе — видео

23.04.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На прошедшей накануне встрече в Москве президенты России и Беларуси затронули не только темы двусторонних отношений, но также обсудили ситуацию в Донбассе. В частности, Владимир Путин ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться в районе Донбасса.

"Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время" – заявил российский лидер.

При этом Путин отметил, что для обсуждения проблем в Донбассе, Зеленскому нужно сперва провести переговоры с лидерами самопровозглашенных республик.

По словам российского президента, украинское руководство предприняло множество шагов, которые разрушали двусторонние отношений между Москвой и Киевом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, призвал украинского коллегу научиться "вести себя дипломатично" и назвал идею Киева перенести площадку переговоров из Минска "несусветной глупостью".

"Обратились ко мне: надо организовать. Я взял под козырек. Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну", - отметил белорусский лидер.

"Похоже, что это - поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса и похоронить их (минские соглашения – Sputnik) окончательно", - добавил Путин.

Так два президента прокомментировали высказывания главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук выступил с предложением перенести переговоры из Минска в Польшу.

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Теги: Минск
 
 
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Президент России Владимир Путин ответил на предложение украинского коллеги Владимира Зеленского встретиться в конфликтном регионе, а белорусский президент...
 
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