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Дождались! Bentley Continental GT Mulliner начали продавать в России

23.04.2021 11:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Долгожданный Bentley Continental GT Mulliner начали продавать на территории ТС. Российский импортер объявил о старте заказов на это купе лимитированной серии. 

Чтобы в потоке машину не перепутали с обычным Continental GT, модификацию Mulliner оснастили уникальной решеткой радиатора Double Diamond. На выбор клиентам предлагается 6-литровый двигатель W12 (635 л. с.) либо более скромный агрегат объемом 4 литра. V8 выдает 550 л. с. Уже в базовом оснащении Mulliner имеет интеллектуальную систему стабилизации поперечной устойчивости Bentley Dynamic Ride.

Дождались! Bentley Continental GT Mulliner начали продавать в России

На крыльях можно заметить небольшие вентиляционные отверстия. Кроме того, корпуса зеркал заднего вида окрашены в цвет Satin Silver. На машину ставятся 22-дюймовыми колесные диски Mulliner. В салоне эксклюзивное купе имеет цветовое решение, разработанное специально для данной модификации.

Дождались! Bentley Continental GT Mulliner начали продавать в России

Для машины предлагается пакет Mulliner Driving Specification, который включает в себя прострочку «ромб в ромбе», которая украшает кресла, панели дверей и боковые панели задней части салона. Напольные коврики у данного купе имеют узкую окантовку и уникальный цвет. Потолок отделан фактурной или гладкой кожей на выбор. Цены уточняйте у дилера. Но учтите, что новые Bentley дешевыми не бывают. Зато 15-летние Continental GT стоят как Renault Arkana.

Bentley Flying Spur III, 2007 г.в., 154 800 км
белый, седан, бензин 6 л, автоматическая, полный привод
51 891 р.
19 999$ / 16 604€
Bentley Continental GT I FLYING SPUR, 2006 г.в., 140 000 км
синий, седан, бензин 6 л, автоматическая, полный привод
48 002 р.
18 500$ / 15 359€
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Долгожданный Bentley Continental GT Mulliner начали продавать на территории ТС. Российский импортер объявил о старте заказов на это купе лимитированной серии. Читать далее…
 
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