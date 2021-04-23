МАРТ: решение о «заморозке» цен могут отменить. Ждет ли нас подорожание?

Источник материала: Onliner

Сегодня исполняется ровно два месяца постановлению Совета Министров №100, которое заморозило цены на 62 социально значимых товара. Как заявил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун, «постановление сыграло свою роль» и его могут отменить. Дату обещают озвучить в ближайшее время. Что будет с ценами после отмены?

Напомним, сейчас в Беларуси регулируется 55% от всех цен. Это едва ли не самый высокий процент регулируемых цен на пространстве Евразийского экономического союза. Правда, по словам замминистра, 25% цен регулируется традиционно.

— Фактически это цены естественных монополий — услуги ЖКХ, электроэнергия, транспорт, традиционные сферы, которые регулируются в мире, — говорит Андрей Картун. — Потому что они наиболее чувствительны для населения. А второй блок — это свободные цены. Но у каждой страны (особенно у нас на евразийском пространстве) есть право вводить временное регулирование на социально значимые товары. Их каждая страна определяет для себя самостоятельно. Мы в прошлом году обновили этот перечень. Сейчас туда входит около 30 укрупненных групп.





— Это не говорит о том, что мы будем всегда их регулировать. Мы не ярые сторонники ценового регулирования как такового и его использования. Конечно, как проконкурентный орган все-таки выступаем за развитие конкурентных условий и снятие административных барьеров, чтобы жить в свободном рынке.

«Наверное, с 2014 года таких темпов роста цен в мире не было»

По словам замминистра, решение о регулировании принято из-за роста мировых цен на продовольствие.

— Мы в начале года прогнозировали менее существенный рост по сравнению с тем, что мы сейчас видим. Мировые цены на продовольствие уже фактически приближаются к 25% в годовом выражении, — отметил он. — Наверное, с 2014 года таких темпов роста цен в мире не было. А по каким-то позициям даже на протяжении 20 лет не было такого роста цен. Понятно, что эти условия, наложенные на определенные ограничения в движении внешних транспортных потоков, очень сильно бьют по ценам и ценовой ситуации не только в нашей стране. Мы вынуждены реагировать.





— Поэтому, взвесив все «за» и «против», правительство приняло такое решение о фактической «заморозке» цен на социально значимые товары. Но это решение не такое грубое. У нас есть спускной механизм здесь. Это не говорит, что цены никак не могут расти. В силу каких-то причин они могут расти. Для нас важно решить еще одну задачу — обеспечить наличие этих товаров, особенно импортируемых, на полках. Это ключевое.

Фактически мы такой механизм предусматриваем, если в силу определенных причин рост цен продолжается, как, к примеру, на то же подсолнечное масло. Мы увидели, как из-за того, что мы не разрешали поднимать цены, стремительно стали сокращаться запасы подсолнечного масла. Поэтому разрешили скорректировать цену на 15% с крупнейшими импортерами. Фактически сейчас у нас проблем с этой позицией нет.





«В ближайшее время мы озвучим конкретную дату, когда будет отменено это постановление»

МАРТ считает, что постановление Совета Министров №100 отыграло свою роль. Аналитики министерства оценили, что постановления №100 и № 19 помогли в марте снизить цены на социально значимые товары на 0,1%.

— Мы сейчас бурно обсуждаем с правительством необходимость отменять его, переходить на какие-то более либеральные инструменты. Конкретную дату не скажу. Буквально несколько дней назад состоялась комиссия по ценообразованию. Там обсуждали этот вопрос. В ближайшее время мы озвучим конкретную дату, когда будет отменено это постановление. И будем искать какие-то более компромиссные механизмы и для бизнеса, и для людей, — заявил Андрей Картун и добавил, что при насыщении рынка «вернемся к тому, с чего мы начинали до COVID-19».





Не вырастут ли цены после того, как Совмин отменит решение о «заморозке»? По словам замминистра МАРТ, такие риски есть.

— Безусловно, есть риски, что если отменить, то рост цен будет какой-то определенный. Мы здесь держим руку на пульсе. По нашим оценкам, существенного роста быть не должно, — считает заместитель министра. — С точки зрения производителей, роста быть не должно. Производитель в любых условиях находится в более приоритетном положении. Мы будем пристально смотреть за торговлей, чтобы не было каких-то злоупотреблений. Либо в точечном режиме, либо первый этап переходный — просто поменяем жесткие формы регулирования на более либеральную. К примеру, только торговые надбавки, как мы делали это. По нашим оценкам, ситуация контролируемая, и существенного всплеска не будет.

Как вы считаете, вырастут ли цены после отмены «заморозки»?

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