Интернет-мошенники собрали с белорусов более миллиона рублей

Источник материала: Onliner

Следственный комитет рассказал о задержанной группе кибермошенников, которые смогли обмануть десятки людей. Ущерб от их действий превысил более миллиона рублей, рассказали сегодня на брифинге. Более 100 уголовных дел объединено, около 30 находятся на изучении. Установлены и задержаны 23 гражданина Беларуси, Таджикистана и Грузии, проживающих в Минске.

Из них 15 заключены под стражу, остальные находятся в статусе подозреваемых. В ходе оперативных мероприятий часть денег была изъята. В перспективе общее количество уголовных дел может вырасти со ста до более чем тысячи.

Мошенники используют различные способы для получения доступа к средствам жертв, в частности предлагают установить приложения удаленного доступа на мобильники, чтобы затем через официальные банковские приложения перевести деньги на подставные счета.

Вывод денег производили через виртуальные карты и с помощью «дропов», деньги затем конвертировали в криптовалюты. Общались в закрытых чатах, передвигались на каршеринге. Деньги использовали для развлечений. Раскрытие дела началось после того, как жертвой стала минчанка, лишившаяся более $200 тыс. в эквиваленте.

Отмечается, что мошенники могут использовать скомпрометированные банковские счета в своих интересах в качестве «транзитных».

В очередной раз был поднят вопрос самостоятельного обеспечения безопасности собственных денег.

Напомним:

Банки и другие уважающие себя организации не звонят клиентам через мессенджеры. Если вам поступил звонок от «менеджера по безопасности», «полковника КГБ из Нацбанка» или «специалиста технической поддержки», кладите трубку и перезванивайте сами. Официальные номера размещены на сайтах банков и на карточках.

Не передавайте третьим лицам данные карты (номер, срок действия и CVV, имя и фамилию), а также информацию о балансе. Банковские служащие не спрашивают номер карты полностью (только часть — последние цифры), они никогда не спросят про CVV и уж точно не будут уточнять ваш баланс. Не передавайте коды из SMS (даже если очень хочется).

Не устанавливайте на смартфоны программное обеспечение по просьбе «людей из интернета». И на компьютеры не устанавливайте.