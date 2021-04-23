Источник материала: UDF



Андрей Казакевич

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политолог: Если появится российская база в Беларуси, Россия может просто на пустом месте получить «гонку вооружений» Россия считает себя, что называется kingmaker, тем, кто «делает королей» в этой стране.

— Думаю, что основным моментом этой встречи был внешнеполитический. Для Лукашенко было важно показать, что Россия его поддерживает, а для Кремля — что он контролирует ситуацию в Беларуси, и в случае чего будет дан ответ, — отметил политолог в экспресс-комментарии. — Это звучало и в речи Путина накануне, во время послания Федеральному собранию. Уже тогда из сказанного стало понятно, что Россия считает власть в Беларуси легитимной и просто так, закрыв глаза, не будет смотреть на то, что в соседней стране может произойти какой-то переворот.Россия считает себя, что называется kingmaker, тем, кто «делает королей» в этой стране, и принимает основные политические решения, и Западу нужно с этим смириться. Я бы даже сказал, что подтекст у Путина был примерно таким: если вы хотите решать какие-то проблемы в Беларуси, то вы должны разговаривать со мной.Политолог подчеркнул, что для России стратегически важно удерживать свое внешнеполитическое влияние на Беларусь, при этом сейчас не лучшее время поднимать вопросы о суверенитете.— Думаю, что дискуссия об углублении интеграции, конечно же, ведется, но не в плане «продажи суверенитета». Путин хочет использовать слабость Лукашенко, чтобы получить гарантии того, что Беларусь не сменит свой вектор «вдруг», как это было, например, в 2014 году, когда Беларусь фактически заняла нейтральную позицию. Российское влияние должно быть сохранено и на случай, если в Беларуси сменится власть.Что касается суверенитета, то в настоящее время есть сразу несколько причин, которые, думаю, не позволят принять это решение. И главная проблема — это сам Лукашенко и риски, связанные с его статусом.Во внутриполитическом плане это риск того, что значительная часть общества не признает его легитимной властью, большинство белорусов считают, что выборы были сфальсифицированы.Во внешнеполитическом плане Лукашенко не признан западными странами. Это значит, что те договора, которые он будет заключать, на Западе просто не будут признаваться, появится серая проблемная зона.Да и по большому счету, пересмотреть суверенитет просто в результате двусторонних переговоров невозможно, потому что наиболее принципиальные вопросы могут касаться изменений в Конституции, — говорит эксперт.В то же время сдерживающим фактором для размещения в Беларуси российской военной базы, по его мнению, может стать нежелательный ответ Запада.— Не думаю, что Россия готова разместить здесь военную базу. Потому что это не столько отношения Беларуси и России, сколько — Запада и России. И если появится российская база в Беларуси, еще три может появиться по периметру российской границы. И Россия может просто на пустом месте получить «гонку вооружений». При этом, понятно, что ресурсов для ответа у Запада больше в разы.Белорусским властям тоже стратегически не выгодно размещать что-то постоянное. Со страной, в которой находятся иностранные войска, НАТО будет совершенно по-другому организовывать внешнюю оборону. А это новые риски для Беларуси и серьезное осложнение отношения с Украиной, — считает Андрей Казакевич.