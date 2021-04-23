«Кремль использовал Лукашенко». Что стоит за «госпереворотом» и «покушением»?

Источник материала: UDF



Фото: Reuters

«Можно как угодно относится к тому же Януковичу, которого также чуть не убили, к Мадуро. Но планы политического убийства — это уже слишком! Все границы перешли». Владимир Путин в послании Федеральному собранию осудил попытки «госпереворота» и «покушения» на Лукашенко.

«Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту, а где она будет проходить, мы будет определять в каждом конкретном случае сами, – подчеркнул Путин. – Если другие страны не хотят вести диалог и выбирают высокомерный тон, то Россия найдет способ защитить свои интересы”.

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