ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Кремль использовал Лукашенко». Что стоит за «госпереворотом» и «покушением»?

23.04.2021 11:51 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Кремль использовал Лукашенко». Что стоит за «госпереворотом» и «покушением»?
Фото: Reuters
Моральная поддержка РФ должна облегчить муки Александра Лукашенко при подписании дорожных карт углубленной интеграции.

«Можно как угодно относится к тому же Януковичу, которого также чуть не убили, к Мадуро. Но планы политического убийства — это уже слишком! Все границы перешли». Владимир Путин в послании Федеральному собранию осудил попытки «госпереворота» и «покушения» на Лукашенко.


Путин не скрывал, что использует эту карту в противостоянии с «коллективным Западом»:

«Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту, а где она будет проходить, мы будет определять в каждом конкретном случае сами, – подчеркнул Путин. – Если другие страны не хотят вести диалог и выбирают высокомерный тон, то Россия найдет способ защитить свои интересы”.


Какую цену придется заплатить официальному Минску за моральную поддержку Кремля? Об этом Беларуская праўда побеседовала с военным обозревателем Александром Алесиным.

- Путин сделал ответный ход. Байден назвал Путина «убийцей», а теперь «убийцей» выглядит Байден, который якобы отдал распоряжение или санкцию на физическое устранение руководителя независимого государства – члена ООН.

Кремль использовал ситуацию, чтобы нанести удар по Соединенным Штатам и Европе. Думаю, соло в этой партии сыграло ФСБ, беларуские спецслужбы сыграли вспомогательную роль, а Лукашенко в данной истории выступил не субъектом, а объектом.

-И Лукашенко так просто согласился с такой ролью?

- Думаю, его никто и не спрашивал. К тому же он не в той ситуации, чтобы диктовать свои условия.

Представьте себе картину. Группа потенциальных заговорщиков обосновалась на территории России: в Москве и других городах. Доступ к ним Лукашенко не мог получить без санкции Российской Федерации: между странами подписано соглашение о том, что стороны не ведут разведывательную и контрразведывательную деятельность на территории друг друга в рамках «союзного государства». Правило действует по принципу «ты мне, я тебе». Первоначально сообщалось, что задержание Александры Федуты и Юрася Зенковича провели сотрудники КГБ, но если следовать сообщению Центра информации и общественных связей КГБ, то всю оперативную работу провели россияне и передали задержанных представителям КГБ. Буква закона нарушена не была. И съемку в кафе, и всю подготовку спецоперации вели российские спецслужбы, подозреваю, что даже подставных генералов они организовали из собственных кадров, чтобы не везти из Минска. В период обострения отношений между Россией и Западом российские спецслужбы взяли на себя ведущую роль в этой игре.

Что касается самой попытки «переворота», то, мне кажется, наши оппозиционные деятели оказались в плену у собственной легенды. И Макар, и другие деятели говорят, что у них столько верных офицеров и в рядах Вооруженных сил, и в МВД, – только сидят и ждут сигнала, чтобы слить информацию. Единственное, что им не хватает для решительных действий, так это мудрого руководства. И «мудрое руководство» им в Москве и организовали. Они стали жертвами своей легенды, что существуют оппозиционные Лукашенко генералы, готовые выступить против него.

Понятное, что во всех больших кампаниях всегда найдется человек, который является сотрудником спецслужб.

- Фактически Кремль использовал Лукашенко в противостоянии с «коллективным Западом»?

- Думаю, да. Появился повод поймать их на попытке уничтожить лидера независимого государства и членов его семьи.

- Сегодняшнее заявление Путина влияет и на повестку дня завтрашней встречи с Лукашенко?

- Думаю, моральная поддержка должна облегчить муки Александра Григорьевича при подписании пакета интеграционных документов. Москва показала Лукашенко, что друзей у него нет. Думаю, до инкорпорации, аншлюса не дойдет, но ряд позиций, которые он раньше жестко удерживал (возможно, по налогообложению, недаром Мишустин в Минск приезжал, возможно, по организации совместной работы таможенных органов союзного государства), придется уступить.

Тем более, что беларуский посол в Москве Семашко обещал, что в середине апреля дорожные карты по углубленной интеграции будут согласованы. Допускаю, что разыгранная комбинация преследовала цель подтолкнуть Лукашенко к быстрейшей «углубленной интеграции».
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Дождались! Bentley Continental GT Mulliner начали продавать в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by