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«Кремль использовал Лукашенко». Что стоит за «госпереворотом» и «покушением»?
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
«Можно как угодно относится к тому же Януковичу, которого также чуть не убили, к Мадуро. Но планы политического убийства — это уже слишком! Все границы перешли». Владимир Путин в послании Федеральному собранию осудил попытки «госпереворота» и «покушения» на Лукашенко.
Путин не скрывал, что использует эту карту в противостоянии с «коллективным Западом»:
«Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту, а где она будет проходить, мы будет определять в каждом конкретном случае сами, – подчеркнул Путин. – Если другие страны не хотят вести диалог и выбирают высокомерный тон, то Россия найдет способ защитить свои интересы”.
Какую цену придется заплатить официальному Минску за моральную поддержку Кремля? Об этом
- Путин сделал ответный ход. Байден назвал Путина «убийцей», а теперь «убийцей» выглядит Байден, который якобы отдал распоряжение или санкцию на физическое устранение руководителя независимого государства – члена ООН.
Кремль использовал ситуацию, чтобы нанести удар по Соединенным Штатам и Европе. Думаю, соло в этой партии сыграло ФСБ, беларуские спецслужбы сыграли вспомогательную роль, а Лукашенко в данной истории выступил не субъектом, а объектом.
-И Лукашенко так просто согласился с такой ролью?
- Думаю, его никто и не спрашивал. К тому же он не в той ситуации, чтобы диктовать свои условия.
Представьте себе картину. Группа потенциальных заговорщиков обосновалась на территории России: в Москве и других городах. Доступ к ним Лукашенко не мог получить без санкции Российской Федерации: между странами подписано соглашение о том, что стороны не ведут разведывательную и контрразведывательную деятельность на территории друг друга в рамках «союзного государства». Правило действует по принципу «ты мне, я тебе». Первоначально сообщалось, что задержание Александры Федуты и Юрася Зенковича провели сотрудники КГБ, но если следовать сообщению Центра информации и общественных связей КГБ, то всю оперативную работу провели россияне и передали задержанных представителям КГБ. Буква закона нарушена не была. И съемку в кафе, и всю подготовку спецоперации вели российские спецслужбы, подозреваю, что даже подставных генералов они организовали из собственных кадров, чтобы не везти из Минска. В период обострения отношений между Россией и Западом российские спецслужбы взяли на себя ведущую роль в этой игре.
Что касается самой попытки «переворота», то, мне кажется, наши оппозиционные деятели оказались в плену у собственной легенды. И Макар, и другие деятели говорят, что у них столько верных офицеров и в рядах Вооруженных сил, и в МВД, – только сидят и ждут сигнала, чтобы слить информацию. Единственное, что им не хватает для решительных действий, так это мудрого руководства. И «мудрое руководство» им в Москве и организовали. Они стали жертвами своей легенды, что существуют оппозиционные Лукашенко генералы, готовые выступить против него.
Понятное, что во всех больших кампаниях всегда найдется человек, который является сотрудником спецслужб.
- Фактически Кремль использовал Лукашенко в противостоянии с «коллективным Западом»?
- Думаю, да. Появился повод поймать их на попытке уничтожить лидера независимого государства и членов его семьи.
- Сегодняшнее заявление Путина влияет и на повестку дня завтрашней встречи с Лукашенко?
- Думаю, моральная поддержка должна облегчить муки Александра Григорьевича при подписании пакета интеграционных документов. Москва показала Лукашенко, что друзей у него нет. Думаю, до инкорпорации, аншлюса не дойдет, но ряд позиций, которые он раньше жестко удерживал (возможно, по налогообложению, недаром Мишустин в Минск приезжал, возможно, по организации совместной работы таможенных органов союзного государства), придется уступить.
Тем более, что беларуский посол в Москве Семашко обещал, что в середине апреля дорожные карты по углубленной интеграции будут согласованы. Допускаю, что разыгранная комбинация преследовала цель подтолкнуть Лукашенко к быстрейшей «углубленной интеграции».
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Москва показала Лукашенко, что друзей у него нет.
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