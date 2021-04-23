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Минздрав приостановил работу сети аптек в Гродно и Лиде из-за высоких цен

23.04.2021 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Минздрав приостановил работу сети аптек в Гродно и Лиде из-за высоких цен
Лукашенко в марте поручил КГК усилить контроль над ценами / TUT.BY
Минздрав приостановил работу сети аптеки в Гродно и Лиде после того, как проверяющие из Комитета государственного контроля (КГК) обнаружили здесь слишком высокие цены на лекарства.

Другой сети аптек тем временем разрешили вернуться к работе. Ее закрывали за «нарушения законодательства в сфере фармацевтической деятельности» на период с 22 марта по 5 апреля, рассказали в КГК. За это время фармацевты откорректировали ценники — снизили торговые надбавки на все лекарства на 1,53% – 8,13%.

Сейчас проверки идут в аптеках Брестской области.

«Субъектам, осуществляющим деятельность по реализации лекарственных средств, предлагается принять меры по снижению цен, не дожидаясь предписаний контролирующих и надзорных органов», отметили в Комитете госконтроля.


Цены на лекарства начали расти после принятия решения об отмене НДС для ряда медпрепаратов. В марте Александр Лукашенко потребовал от председателя КГК Василия Герасимова усилить контроль над ценообразованием в аптеках.

«Жесточайшим образом надо останавливать людей. Мы должны видеть и оптовиков, и розницу. Но самое главное — лекарства. Мы не должны позволить этим разного рода очумелым наживаться на бедах людей», говорил Лукашенко.
 
Теги: Гродно
 
 
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Сейчас проверки идут в аптеках Брестской области.
 
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