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Лукашенко в марте поручил КГК усилить контроль над ценами / TUT.BY

«Субъектам, осуществляющим деятельность по реализации лекарственных средств, предлагается принять меры по снижению цен, не дожидаясь предписаний контролирующих и надзорных органов», отметили в Комитете госконтроля.

«Жесточайшим образом надо останавливать людей. Мы должны видеть и оптовиков, и розницу. Но самое главное — лекарства. Мы не должны позволить этим разного рода очумелым наживаться на бедах людей», говорил Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минздрав приостановил работу сети аптек в Гродно и Лиде из-за высоких цен Сейчас проверки идут в аптеках Брестской области.

Другой сети аптек тем временем разрешили вернуться к работе. Ее закрывали за «нарушения законодательства в сфере фармацевтической деятельности» на период с 22 марта по 5 апреля, рассказали в КГК. За это время фармацевты откорректировали ценники — снизили торговые надбавки на все лекарства на 1,53% – 8,13%.Сейчас проверки идут в аптеках Брестской области.Цены на лекарства начали расти после принятия решения об отмене НДС для ряда медпрепаратов. В мартепотребовал от председателя КГКусилить контроль над ценообразованием в аптеках.