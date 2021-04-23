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Уже с 2022-го власть может поднять ставки налогов для ИП

23.04.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Власти Беларуси планируют подготовить изменения в Налоговый кодекс, в которые могут быть включены предложения по корректировке ставок налогов для индивидуальных предпринимателей.

Уже с 2022-го власть может поднять ставки налогов для ИП

Это следует из ответного письма Министерства финансов, опубликованного республиканским общественным объединением «Перспектива», которое отстаивает интересы предпринимателей.

Общественное объединение обратилось в Минфин по теме возможного повышения налогов для индивидуальных предпринимателей, которую инициировал Комитет госконтроля.

В ответе Минфина говорится, что «предложения Комитета государственного контроля, других органов государственного управления, бизнес-союзов будут рассматриваться» на консультативных советах при Министерстве финансов и Министерстве по налогам и сборам.

«Выработанные согласованные предложения будут включены в законопроект, предусматривающий корректировку Налогового кодекса на 2022 год, который подлежит согласованию всеми заинтересованными, в том числе бизнес-союзами», — говорится в письме Минфина.

Как сообщалось, министр финансов Юрий Селиверстов в своей статье, опубликованной в мартовском номере ведомственного журнала «Финансы. Учет. Аудит», отметил, что «ожидается повышение уровня участия малого и среднего предпринимательства в формировании доходов бюджета».

«К настоящему времени все необходимые меры для развития бизнеса в нашей стране уже приняты. Более того, в условиях множественности преференциальных режимов и добровольности их применения началось активное вовлечение индивидуальных предпринимателей в различные схемы для налоговой оптимизации и выведения из оборота наличных денежных средств», — подчеркнул Селиверстов.

По его словам, для минимизации такой практики предлагается установить четкую градацию категорий малого и среднего предпринимательства (самозанятых, индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) и установить для них простой налоговый режим, при котором сумма изъятий станет соразмерна получаемым доходам.

В феврале стало известно о письме Комитета госконтроля в адрес Минфина и других госорганов с предложением с 2022 года отменить для ИП единый налог (устанавливается местными властями и во многих случаях составляет 50—130 рублей в месяц в зависимости от региона и вида деятельности). По мнению КГК, многие ИП занимаются высокодоходным бизнесом, поэтому их необходимо перевести на упрощенную систему налогообложения, которая предполагает уплату налога в 5% от выручки.

Для тех ИП, кто занимается оказанием консультационных, маркетинговых и иных услуг, представители Комитета госконтроля предлагают установить налог в 16% от выручки.

Кроме того, предложен ряд мер, стимулирующих, по мнению разработчиков, уход от теневого оборота в среде предпринимателей.

Выступая в феврале на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко среди прочего заявил о намерении «привести в чувство» отдельных предпринимателей. «Мы будем поддерживать всяческие производственные компании. Пусть открываются, работают, приносят блага… Всяких ипэшников приведем в чувство», — подчеркнул он.

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Власти Беларуси планируют подготовить изменения в Налоговый кодекс, в которые могут быть включены предложения по корректировке ставок налогов для индивидуальных...
 
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