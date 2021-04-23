Уже с 2022-го власть может поднять ставки налогов для ИП

Власти Беларуси планируют подготовить изменения в Налоговый кодекс, в которые могут быть включены предложения по корректировке ставок налогов для индивидуальных предпринимателей.





Это следует из ответного письма Министерства финансов, опубликованного республиканским общественным объединением «Перспектива», которое отстаивает интересы предпринимателей.

Общественное объединение обратилось в Минфин по теме возможного повышения налогов для индивидуальных предпринимателей, которую инициировал Комитет госконтроля.

В ответе Минфина говорится, что «предложения Комитета государственного контроля, других органов государственного управления, бизнес-союзов будут рассматриваться» на консультативных советах при Министерстве финансов и Министерстве по налогам и сборам.

«Выработанные согласованные предложения будут включены в законопроект, предусматривающий корректировку Налогового кодекса на 2022 год, который подлежит согласованию всеми заинтересованными, в том числе бизнес-союзами», — говорится в письме Минфина.

Как сообщалось, министр финансов Юрий Селиверстов в своей статье, опубликованной в мартовском номере ведомственного журнала «Финансы. Учет. Аудит», отметил, что «ожидается повышение уровня участия малого и среднего предпринимательства в формировании доходов бюджета».

«К настоящему времени все необходимые меры для развития бизнеса в нашей стране уже приняты. Более того, в условиях множественности преференциальных режимов и добровольности их применения началось активное вовлечение индивидуальных предпринимателей в различные схемы для налоговой оптимизации и выведения из оборота наличных денежных средств», — подчеркнул Селиверстов.

По его словам, для минимизации такой практики предлагается установить четкую градацию категорий малого и среднего предпринимательства (самозанятых, индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) и установить для них простой налоговый режим, при котором сумма изъятий станет соразмерна получаемым доходам.

В феврале стало известно о письме Комитета госконтроля в адрес Минфина и других госорганов с предложением с 2022 года отменить для ИП единый налог (устанавливается местными властями и во многих случаях составляет 50—130 рублей в месяц в зависимости от региона и вида деятельности). По мнению КГК, многие ИП занимаются высокодоходным бизнесом, поэтому их необходимо перевести на упрощенную систему налогообложения, которая предполагает уплату налога в 5% от выручки.

Для тех ИП, кто занимается оказанием консультационных, маркетинговых и иных услуг, представители Комитета госконтроля предлагают установить налог в 16% от выручки.

Кроме того, предложен ряд мер, стимулирующих, по мнению разработчиков, уход от теневого оборота в среде предпринимателей.

Выступая в феврале на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко среди прочего заявил о намерении «привести в чувство» отдельных предпринимателей. «Мы будем поддерживать всяческие производственные компании. Пусть открываются, работают, приносят блага… Всяких ипэшников приведем в чувство», — подчеркнул он.

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