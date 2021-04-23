Мингорсуд оставил в силе приговор журналисткам Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой

Минский городской суд 23 апреля рассмотрел апелляционную жалобу на приговор журналисткам вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Екатерине Андреевой (Бахваловой) и Дарье Чульцовой.





Приговор оставлен в силе — два года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов на символической «площади Перемен» в Минске.

На заседании суда Фрунзенского района столицы 18 февраля судья Наталья Бугук признала их виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях) и приговорила к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

26 февраля защита Андреевой и Чульцовой обжаловала приговор. Основные тезисы жалобы, как отметил адвокат Сергей Зикрацкий, базируются на том, что события 15 ноября 2020 года, когда были задержаны журналистки, нельзя назвать действиями, грубо нарушающими общественный порядок, а международно-правовые нормы «гарантируют гражданам право на мирные собрания». Адвокат подчеркнул, что когда протестующие заполнили все пространство для пешеходов и придомовые территории «площади Перемен» (двор на улице Червякова), они в силу своей многочисленности были вынуждены выйти на проезжую часть.

«В судебном заседании не добыто ни одного доказательства, свидетельствующего о том, что такой спонтанный выход на проезжую часть был организован кем бы то ни было», — отметил Зикрацкий.

Также, обратил внимание адвокат, судом не установлено фактов неповиновения представителям власти, хотя это «необходимое условие для привлечения к ответственности по этой статье» (ч. 1 ст. 342 УК). «Нам не рассказали, кто и какие законные требования предъявлял и в чем выразилось неповиновение», — подчеркнул защитник.

Кроме того, добавил он, суд не установил, что именно действия участников массовой акции повлекли нарушение работы транспорта.

Зикрацкий подчеркнул, что заключения лингвистов и психолога свидетельствуют о том, что в высказываниях журналисток не было признаков организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. В их поступках также не было признаков активного участия в таких действиях.

Екатерина Андреева и Дарья Чульцова содержатся в СИЗО Жодино. Их поставили на профилактический учет как «склонных к экстремизму и иным деструктивным действиям».

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