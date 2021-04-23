Приговор журналисткам Катерине Бахваловой и Дарье Чульцовой оставили без изменений

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Журналисткам Белсата присудили два года колонии за стрим с разгона акции памяти убитого Романа Бондаренко.

Как сообщает Белсат , во время рассмотрения апелляции прокурор Ольга Герасимович не поворачивалась лицом к присутствующим.

По мнению прокурора, вид и срок наказания является обоснованным, поэтому она попросила оставить решение суда без изменений, а жалобу — без удовлетворения.