|
Приговор журналисткам Катерине Бахваловой и Дарье Чульцовой оставили без изменений
23.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Журналисткам Белсата присудили два года колонии за стрим с разгона акции памяти убитого Романа Бондаренко.
Как сообщает
По мнению прокурора, вид и срок наказания является обоснованным, поэтому она попросила оставить решение суда без изменений, а жалобу — без удовлетворения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналисткам Белсата присудили два года колонии за стрим с разгона акции памяти убитого Романа Бондаренко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)