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Приговор журналисткам Катерине Бахваловой и Дарье Чульцовой оставили без изменений

23.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Журналисткам Белсата присудили два года колонии за стрим с разгона акции памяти убитого Романа Бондаренко.

Как сообщает Белсат, во время рассмотрения апелляции прокурор Ольга Герасимович не поворачивалась лицом к присутствующим.

По мнению прокурора, вид и срок наказания является обоснованным, поэтому она попросила оставить решение суда без изменений, а жалобу — без удовлетворения.

 
 
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Журналисткам Белсата присудили два года колонии за стрим с разгона акции памяти убитого Романа Бондаренко.
 
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