В Беларуси власти заговорили о смягчении госрегулирования цен

Источник материала: АФН

Правительство Беларуси намерено отменить введенный с конца февраля фактический мораторий на повышение цен на социально значимые товары первой необходимости и готовит более либеральный механизм регулирования цен. Такую новость озвучил замминистра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.

По его словам, сейчас в правительстве обсуждается возможная отмена соответствующего постановления и переход к более либеральным мерам.

"Будем искать более компромиссные механизмы", - сказал Картун, которого цитирует БелТА.

Он считает, что отмена жесткого госрегулирования цен не приведет к скачку инфляции.

Замминистра напомнил, что 23 февраля правительство приняло постановление № 100, в соответствии с которым с 1 марта ежемесячное изменение цен на социально значимые товары не должно превышать 0,2% к цене на них, сложившейся на последний день предыдущего месяца.

"Такое решение было принято в связи с высоким ростом мировых цен на продовольствие - 25% в годовом выражении. Но для нас важно решить еще одну задачу: обеспечить наличие на полках этих товаров, особенно импортируемых. Например, по подсолнечному маслу мы приняли решение разрешить рост цен в пределах 15%, чтобы не остаться без этого товара. Сейчас у нас нет проблем с запасами по этой позиции", - пояснил Картун.

В Беларуси инфляция резко ускорилась с осени 2020 года. В 2020 году в республике сформировался самый высокий уровень инфляции за последние четыре года - 7,4%.

В январе-феврале рост цен продолжал ускоряться, но в марте инфляция замедлилась до 0,7% против 1,4% в феврале и 1,1% в январе. Годовая инфляция в марте составила 8,5% против 8,7% в феврале.

Нацбанк с 21 апреля повысил ставку рефинансирования с 7,75% до 8,5% годовых и ожидает замедления инфляции во втором полугодии. По итогам года регулятор прогнозирует инфляцию на уровне 7% при целевом прогнозе не более 5%.