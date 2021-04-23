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Мингорсуд оставил в силе приговор журналисткам Белсата
Источник материала: АФН
Мингорсуд оставил в силе приговор журналисткам Белсата Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой. Об этом сообщает Белсат.
За ведение стрима с акции памяти Романа Бондаренко на площади Перемен журналистки проведут два года в колонии общего режима.
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Мингорсуд оставил в силе приговор журналисткам Белсата Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой. Об этом сообщает Белсат.
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