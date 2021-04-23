Источник материала: АФН

Мингорсуд оставил в силе приговор журналисткам Белсата Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой. Об этом сообщает Белсат.

За ведение стрима с акции памяти Романа Бондаренко на площади Перемен журналистки проведут два года в колонии общего режима.