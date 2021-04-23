Путин и Лукашенко обсуждали продажу белорусских заводов?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 апреля раскрыл подробности 4-часовых перегоров с Александром Лукашенко. Однако завесу тайны он так и не приоткрыл.





«Главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях. Кроме того подвели итоги работы, которая была за прошедший период проделана на уровне правительств по линии профильных ведомств», — рассказал в интервью РИА «Новости» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.





Телеграф сообщил, что в Москве накануне вечером завершились переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, который продлились почти четыре часа. Ранеесообщил, что в Москве накануне вечером завершились переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, который продлились почти четыре часа.





Лукашенко в начале переговоров отметил, что Беларусь и Россия серьезно продвинулись в вопросе согласования "союзных" программ.





Путин хочет белорусские заводы?

Промышленная кооперация — слова общие. Что за ними скрывается, понять без пояснений и уточнений не представляется возможным.





Однако ещё накануне февральского визита Лукашенко в Сочи российский телеграм-канал, который специализируется на сливах из кремлёвского окружения, сообщил, что на переговорах в Сочи Путин и Лукашенко могут затронуть тему продажи белорусских флагманов-заводов.





Вполне возможно, что продолжение разговора произошло 22 апреля в Москве.





«Северсталь готова купить БМЗ со всеми долгами. Обсуждается продажа за $500 млн плюс погашение всех долгов и модернизация», — сообщил ранее анонимный телеграм-канал «Незыгарь».



