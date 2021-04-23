Мингорсуд оставил в силе приговор Чульцовой и Бахваловой за стрим с акции прощания с убитым Романом Бондаренко

TUT.BY , 23 апреля Минский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой — журналисткам «Белсата», которые 15 ноября 2020-го вели стрим с «Площади перемен» с акции прощания с убитым Романом Бондаренко. Как передает, 23 апреля Минский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой — журналисткам «Белсата», которые 15 ноября 2020-го вели стрим с «Площади перемен» с акции прощания с убитым Романом Бондаренко.





В тот день их задержали, затем осудили на семь суток административного ареста по статье 23.34 КоАП, а позже возбудили в отношении журналисток уголовное дело. В феврале прошел суд. Судья Наталья Бугук приговорила каждую к двум годам лишения свободы.





Рассмотрение апелляции было запланировано на 10 утра. Дарью Чульцову по-прежнему защищает Александр Хаецкий. У Катерины Бахваловой новый защитник — Андрей Мочалов: ее прежнего адвоката Сергея Зикрацкого в марте лишили лицензии.





У входа в зал установили металлическая рамка. Всех, кто пришел на процесс, а это более 20 человек, тщательно досматривали.





На рассмотрение апелляционной жалобы пришел и Сергей Зикрацкий, который защищал Катерину Бахвалову на суде, только уже не в статусе адвоката.





В начале заседания адвокаты ходатайствовали о том, чтобы Катерина и Дарья участвовали в процессе лично либо, учитывая логистические сложности и эпидемиологическую ситуацию, приняли участие в рассмотрении апелляции по видеосвязи.





Также защитник Катерины Бахваловой обратил внимание, что в материалах дела есть правка судьи об ознакомлении с материалами агентурно-оперативного дела. Андрей Мочалов просил о возможности с ними ознакомиться.





Посовещавшись на месте, судебная коллегия решила: все заявленные ходатайства оставить без удовлетворения.





Апелляционная жалоба

В апелляционной жалобе тогда еще адвокат Катерины Бахаваловой Сергей Зикрацкий выразил несогласие с приговором и указал, что суд первой инстанции не установил доказательства для привлечения обвиняемой к привлечении к уголовной ответственности.





По его мнению, судом был не установлен факт наличия групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сергей Зикрацкий сослался на международный пакт, согласно которому граждане имели полное право на участие в мирном собрании и выходить на проезжую часть, а государство должно было обеспечить их безопасность.





Звонки граждан в 102, на которые ссылалась сторона обвинения, не указывают на то, что это были действия, грубо нарушающие общественный порядок.





— Граждане лишь выражали недовольство тем, что протестующие доставляют им дискомфорт.





Суд также не установил факт неповиновения представителям власти, отмечал Сергей Зикрацкий. Как и осталось недоказанным, что именно действия журналистки повлекли нарушение работы транспорта. Запрос в диспетчерскую службу «Минсктранса» суд не направлял, как и в ГАИ с просьбой предоставить сведения о перекрытии дорог.





— Не были допрошены участники протеста, чтобы выяснить, что ими двигало, кто руководил их действиями.





В жалобе Сергей Зикрацкий подчеркнул: приговор построен на субъективном мнении суда.





— Информация Бахваловой о проводимых задержаниях является работой журналиста, а сообщение такой информации не запрещено и не ограничено.





По его мнению, не было доказано, что высказывания Катерины привели к действиям, грубо нарушающим общественный порядок. Такие выводы можно было сделать на основе лингвистической и психологической экспертизы. Они были озвучены на суде — и в них не было найдено призывов к чему-либо. Вызвать автора одной из экспертиз и опросить лично суд отказался.





Также не установлено, что Катерина приняла активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Тот факт, что Катерина и Дарья выкрикивали лозунги, также не получил своего доказательства в суде.





Кроме этого, Сергей Зикрацкий отметил, что жилет с надписью «Пресса», с помощью которого, по мнению обвинения, Бахвалова совершала преступление, был конфискован незаконно.





Что говорят адвокаты

Адвокат Андрей Мочалов считает принципиальным тот факт, что доказательства по делу «крайне поверхностны».





— Приговор основан на субъективной оценке суда данного стрима, — сказал адвокат





По его мнению, следствием была собрана слабая доказательная база, которая не может подтверждать виновность Катерины Бахваловой.





Андрей Мочалов напомнил, что в недавно принятых поправках в законы «О массовых мероприятиях» и «О СМИ», онлайн-стрима с массовых мероприятий запрещены, а журналисты приравниваются к участникам таких мероприятий.





— Рождается вопрос: для чего тогда принимать такие изменения, если, по решению суда, они и так считаются незаконными?





Андрей Мочалов привел пример: если падает самолет, и журналист об этом напишет, будет ли он виноват в его падении? То же самое можно спроецировать на ситуацию, в которой оказалась Катарина Бахвалова, считает он.





— Журналист отражал картину, он был зеркалом. Мне кажется странным осуждать зеркало, которое показывало события. В стриме нет фраз с призывами, что следует из лингвистической экспертизы. Это было отражение той картины, которая существовала на протяжении нескольких часов на так называемой «Площади перемен».





Адвокат Александр Хаецкий указал, что единственное, к чему могла побуждать прямая трансляция, которую вели его доверительница Дарья Чульцова и Катерина Бахвалова, — это остаться дома.





— Применялись спецсредства, это зафиксировано на видео. Все это имело воздействие на граждан и порождало нежелание участвовать в каких-либо массовых мероприятиях.





Также он обратил внимание, что во время предварительного следствия не проводился следственный эксперимент, который помог бы установить, может ли стрим организовать и призывать к участию в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.





Оба адвоката попросил Минский городской суд оправдать журналисток и прекратить уголовное производство по делу.





Позиция гособвинения

Прокурор Герасимович настаивала на том, что виновность и Бахаваловой, и Чульцовой полностью подтверждается исследованными судом доказательствами. По ее мнению, вывод, что журналистки организовали и участвовали в действиях, грубо нарушающих порядок, обоснованный.





Она ссылается на то, что во время предварительного следствия журналистки не отрицали, что в указанное обвинением время они находились на «Площади перемен», достоверно знали о проведении несанкционированного мероприятия и выходили на улицу, где Бахвалова брала интервью у граждан, а также комментировала события.





Вердикт суда

Судебная коллегия удалилась в совещательную комнату. Там она провела чуть более 20 минут. После этого огласила свое решение: оставить приговор Катерине Бахваловой и Дарье Чульцовой без изменения. За свою работу журналистки проведут в колонии общего режима два года.





На рассмотрение дела журналисток «Белсата», напомним, суду понадобилось три дня. Их обвиняли по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». 18 февраля судья Наталья Бугук приговорила их к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Адвокаты журналисток подали апелляционную жалобу на приговор.





Что произошло?

Катерину Бахвалову (псевдоним — Андреева) и Дарью Чульцову задержали вечером 15 ноября 2020 года. В тот день они вели прямой эфир из квартиры дома на «Площади перемен», где образовался стихийный мемориал Романа Бондаренко.





Более пяти часов Катерина и Дарья вели стрим: в режиме реального времени показывали, как собираются люди, подъезжают силовики и проводят задержания, а после ликвидируют народный мемориал. После разгона участников акции силовики вошли в квартиру, откуда велся стрим, и задержали журналисток.





Позже им предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».





Во время следствия журналистки находились в СИЗО. На время судебного разбирательства суд отказался изменить им меру пресечения.





По мнению следствия, журналистки организовали действия, грубо нарушающие общественный порядок, что повлекло нарушение работы транспорта, а также участвовали в них. Путем озвучивания информации из «деструктивных аккаунтов в социальных сетях» они осуществили сбор активных участников протеста «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов».





В обвинении указывалось, что преступление они совершали с помощью штатива, мобильных телефонов, видеокамер и жилетов с надписью «Пресса».





В высказываниях Катерины Бахваловой эксперты-лингвисты не обнаружили призывов к каким-либо групповым действиям. Защита настаивала на невиновности журналисток. В тот день, когда Катерина и Дарья вели стрим, в Минске не было мобильного интернета, то есть участники акции протеста не могли наблюдать за прямой трансляцией.





По их мнению, информация, озвученная во время прямого эфира, констатирует происходящее и носит нейтральный характер. Ни один из свидетелей со стороны обвинения, которые выступали на процессе, не заявил, что именно действия журналисток привели к тому, что на площади собрались люди, а движение личного и общественного транспорта оказалось заблокированным.





— Фактически мы установили, что Катерина Бахвалова осуществляла работу журналиста. За эти действия она и Дарья Чульцова уже больше трех месяцев находятся за решеткой. Мы полагаем, что в действиях Бахваловой и Чульцовой отсутствует состав преступления, — настаивал в судебных прениях адвокат Сергей Зикрацкий.





По мнению следствия, действия журналисток привели к остановке 19 маршрутов общественного транспорта, что нанесло «Минсктрансу» ущерб на более чем 11 тысяч рублей. Семьи Чульцовой и Бахваловой возместили ущерб, и предприятие отказалось от гражданского иска в отношении журналисток. Хотя в суде так и не было установлено, кто именно перекрыл движение на дороге.





В своем последнем слове журналистки подчеркнули, что все материалы дела указывают на их невиновность.





Гособвинитель Алина Касьянчик запросила для журналисток два года колонии для каждой. Такое же наказание им назначила судья Наталья Бугук.





Правозащитники признали Дарью Чульцову и Катерину Бахвалову политическими заключенными.



