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«Королевы студенчества» посетили резиденцию президента Беларуси

23.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские красавицы посетили рабочую резиденцию президента. Экскурсию по Дворцу независимости устроили для финалисток конкурса «Королева студенчества», передает «МИР 24».

Экскурсии стали традиционными. Многие белорусы уже оценили убранство здания и его атмосферу. Именно во Дворце Независимости проходят важнейшие политические события, международные встречи, принимаются судьбоносные для страны решения.

«Здесь невероятно красиво. Везде хочется сфотографировать. Больше посмотреть помещений. Всегда смотришь по телевизору, и действительно хочется побывать, окунуться в эту атмосферу», – поделилась финалистка студенческого конкурса красоты Илона Жекштри.

«Впечатление сразу появляется яркое, необычные, восхитительное. Все вокруг сияет, блестит. Очень красиво все. Очень понравилось то, что здесь очень много элементов белорусской культуры», – добавила еще одна финалистка конкурса Виктория Гаврилова.

В зеленом зале в феврале 2015 года проходили переговоры нормандской четверки. Посетители очень часто делают селфи. По телевизионным кадрам хорошо знаком и самый большой зал Дворца Независимости. В нем состоялась инаугурация президента.

«Королева студенчества» – это традиционный межвузовский конкурс красоты, грации и талантов.

Ранее на экскурсии во Дворце Независимости побывали «Патриоты Беларуси». Общественное объединение появилось в конце прошлого года. Людей объединило желание строить независимую, сильную и процветающую страну.



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«Королева студенчества» – это традиционный межвузовский конкурс красоты, грации и талантов. Для финалисток этого года устроили экскурсию по Дворцу...
 
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