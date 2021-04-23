«Королевы студенчества» посетили резиденцию президента Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские красавицы посетили рабочую резиденцию президента. Экскурсию по Дворцу независимости устроили для финалисток конкурса «Королева студенчества», передает «МИР 24».

Экскурсии стали традиционными. Многие белорусы уже оценили убранство здания и его атмосферу. Именно во Дворце Независимости проходят важнейшие политические события, международные встречи, принимаются судьбоносные для страны решения.

«Здесь невероятно красиво. Везде хочется сфотографировать. Больше посмотреть помещений. Всегда смотришь по телевизору, и действительно хочется побывать, окунуться в эту атмосферу», – поделилась финалистка студенческого конкурса красоты Илона Жекштри.

«Впечатление сразу появляется яркое, необычные, восхитительное. Все вокруг сияет, блестит. Очень красиво все. Очень понравилось то, что здесь очень много элементов белорусской культуры», – добавила еще одна финалистка конкурса Виктория Гаврилова.

В зеленом зале в феврале 2015 года проходили переговоры нормандской четверки. Посетители очень часто делают селфи. По телевизионным кадрам хорошо знаком и самый большой зал Дворца Независимости. В нем состоялась инаугурация президента.

«Королева студенчества» – это традиционный межвузовский конкурс красоты, грации и талантов.