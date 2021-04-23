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Как банковские мошенники обманывают белорусов и можно ли этого избежать - рассказывает СК
Источник материала: Tut.by
В последнее время белорусов атаковали банковские мошенники. Злоумышленники
Как мошенники похищали деньги?
Как ранее сообщил в своем
Как сообщили во время трансляции брифинга представители правоохранительных органов, на данный момент Следственным управлением УСК по городу Минску расследуется уголовное дело, возбужденное по факту совершения мошенничества в особо крупном размере. В одном производстве соединено более 100 уголовных дел и в настоящее время для рассмотрения вопроса о соединении изучается еще более 30. Итоговое количество уголовных дел может составить около тысячи.
Согласно
Звонившие представлялись сотрудниками белорусских банков и говорили, например, что со счетов жертвы кто-то крадет средства, после чего предлагали либо сообщить реквизиты своих карт, либо перевести деньги со своего счета на предоставленный ими, либо дать доступ к системе дистанционного банковского обслуживания счетом и сообщить коды, приходящие на телефон, а иногда и установить на смартфон специальное приложение для удаленного администрирования.
После этого злоумышленники получали доступ к деньгам владельца счета. Средства они выводили разными способами: или оплачивали товары в различных интернет-магазинах, или же переводили деньги на контролируемые ими счета и платежные карты, зарегистрированные на имя подставных физических лиц — дропов.
После этого под руководством организаторов преступной схемы и так называемых «дроповодов» деньги обналичивали через банкоматы — причем «обнальщиками» могли быть как сами дропы, так и дроповоды.
Затем, за вычетом процента от суммы полученных средств (как правило от 2% до 10%) деньги передавались представителям так называемых битов — так называются лица, которые обменивают деньги на криптовалюту и затем переводят ее на электронные кошельки организаторов.
Как удалось поймать мошенников?
Все началось с одного случая, когда в милицию обратилась пострадавшая жительница Минска. С ней связались злоумышленнки, которые представились сотрудниками банка и под предлогом защиты от мошенничества предложили поучаствовать в поиске «кротов» внутри банка. Дальше с минчанкой связались якобы сотрудники правоохранительных органов, которые попросили ее установить специальное приложение, чтобы получить доступ. В итоге с ее счетов пропало более 200 тысяч долларов в эквиваленте.
Правоохранители начали прорабатывать цепочку подставных счетов, и в итоге им удалось задержать более 20 лиц, причастных к упомянутой выше преступной схеме. Ими оказались молодые люди в возрасте от 18 до 32 лет: два гражданина Республики Таджикистана, один гражданин Грузии, остальные — белорусы. Задержанные выполняли роль дропов, дроповодов и обнальщиков. По словам правоохранителей, почти все нигде не работают и не учатся.
Между собой они общались в закрытых чатах, перемещались на каршеринге. Деньги использовали «для развлечений, приобретения спиртных напитков, посещения ночных клубов». Порой члены таких групп могут не знать друг друга — но не в этом случае. В данной схеме участники плотно общались и очень быстро «росли» по «карьерной лестнице» — от простого дроповода до лица, которое занимается обменом средств на криптовалюты.
В ходе обысков у злоумышелнников были изъяты определенные суммы денег и наложен арест на изъятую у них компьютерную технику, последние модели смартфонов. По словам Острейко, ряд преступников, услышав о задержаниях подельников, попытался скрыться в России, но все были задержаны на территории Беларуси. Причем у одного из них изъяли сумму больше 10 тысяч долларов и 5 тысяч белорусских рублей, которые он получил в тот же день.
В настоящее время 15 лицам предъявлено обвинение по ч.4 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом) и ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом). К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В статусе подозреваемых остаются еще 8 человек.
По уголовному делу признано потерпевшими более 100 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму более миллиона рублей. Так, в некоторых эпизодах сумма ущерба варьировалась от 9 тысяч рублей до 200 тысяч долларов США
Правоохранительные органы продолжают работу по установлению других причастных лиц и потерпевших.
Как можно этого избежать?
За три месяца 2021 года в Беларуси было возбуждено 5859 уголовных дел (26,6% от общего числа возбужденных уголовных дел) по ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за аналогичный период 2020 года — 2266 уголовных дел (8,94%). Причем многие пострадавшие даже не обращаются в милицию в заявлением.
Снизить количество таких преступлений можно только с помощью профилактической работы — если люди будут заботиться о своих сбережениях и будут более бдительными.
Что нужно сделать, если вам звонят якобы из банка по мессенджеру:
При этом, отмечают правоохранители, для каждой категории граждан преступники применяли свои методы — от простых, например, сказать, что со счета списываются средства, до сложных, таких как убедить владельца карты, что он помогает раскрыть преступление.
Ниже все советы собраны в простую инфографику.
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