Как банковские мошенники обманывают белорусов и можно ли этого избежать - рассказывает СК

Источник материала: Tut.by

В последнее время белорусов атаковали банковские мошенники. Злоумышленники звонят своим жертвам, иногда и в вайбере , представляются работниками банков, Ассоциации белорусских банков , даже ОБЭП — и обманом выведывают у них данные их карточек или интернет-банка. Однако сегодня пресс-служба МВД сообщила , что в Беларуси задержана группа кибермошенников, причинившая ущерб на более чем 500 тысяч долларов. Заместитель начальника ГУПК МВД Владимир Зайцев вместе с начальником отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков следственного управления УСК по Минску Дмитрием Острейко рассказали во время пресс-конференции о личностях задержанных и схемах их работы, а также дали советы, как не попасться на удочку мошенников.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Julie Ricard / Unsplash

Как мошенники похищали деньги?

Как ранее сообщил в своем комментарии Владимир Зайцев, в последнее время «значительно увеличилось количество преступлений, совершенных путем вишинга»: в телефонных разговорах виртуальные аферисты обманули десятки людей.

Вишинг — это один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии, который заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную связь и играя определенную роль (сотрудника банка, покупателя и так далее), под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий с карточным счетом/платежной картой с целью хищения денежных средств.

Как сообщили во время трансляции брифинга представители правоохранительных органов, на данный момент Следственным управлением УСК по городу Минску расследуется уголовное дело, возбужденное по факту совершения мошенничества в особо крупном размере. В одном производстве соединено более 100 уголовных дел и в настоящее время для рассмотрения вопроса о соединении изучается еще более 30. Итоговое количество уголовных дел может составить около тысячи.

Согласно материалам уголовного дела неизвестные организовали так называемые call-центры, представители которых более года звонили белорусам при помощи виртуальных номеров зарубежных операторов связи либо посредством Viber.

Звонившие представлялись сотрудниками белорусских банков и говорили, например, что со счетов жертвы кто-то крадет средства, после чего предлагали либо сообщить реквизиты своих карт, либо перевести деньги со своего счета на предоставленный ими, либо дать доступ к системе дистанционного банковского обслуживания счетом и сообщить коды, приходящие на телефон, а иногда и установить на смартфон специальное приложение для удаленного администрирования.

После этого злоумышленники получали доступ к деньгам владельца счета. Средства они выводили разными способами: или оплачивали товары в различных интернет-магазинах, или же переводили деньги на контролируемые ими счета и платежные карты, зарегистрированные на имя подставных физических лиц — дропов.

После этого под руководством организаторов преступной схемы и так называемых «дроповодов» деньги обналичивали через банкоматы — причем «обнальщиками» могли быть как сами дропы, так и дроповоды.

Затем, за вычетом процента от суммы полученных средств (как правило от 2% до 10%) деньги передавались представителям так называемых битов — так называются лица, которые обменивают деньги на криптовалюту и затем переводят ее на электронные кошельки организаторов.

Как удалось поймать мошенников?



Кадр из видео. Источник: СК / YouTube

Все началось с одного случая, когда в милицию обратилась пострадавшая жительница Минска. С ней связались злоумышленнки, которые представились сотрудниками банка и под предлогом защиты от мошенничества предложили поучаствовать в поиске «кротов» внутри банка. Дальше с минчанкой связались якобы сотрудники правоохранительных органов, которые попросили ее установить специальное приложение, чтобы получить доступ. В итоге с ее счетов пропало более 200 тысяч долларов в эквиваленте.

Правоохранители начали прорабатывать цепочку подставных счетов, и в итоге им удалось задержать более 20 лиц, причастных к упомянутой выше преступной схеме. Ими оказались молодые люди в возрасте от 18 до 32 лет: два гражданина Республики Таджикистана, один гражданин Грузии, остальные — белорусы. Задержанные выполняли роль дропов, дроповодов и обнальщиков. По словам правоохранителей, почти все нигде не работают и не учатся.

Между собой они общались в закрытых чатах, перемещались на каршеринге. Деньги использовали «для развлечений, приобретения спиртных напитков, посещения ночных клубов». Порой члены таких групп могут не знать друг друга — но не в этом случае. В данной схеме участники плотно общались и очень быстро «росли» по «карьерной лестнице» — от простого дроповода до лица, которое занимается обменом средств на криптовалюты.

В ходе обысков у злоумышелнников были изъяты определенные суммы денег и наложен арест на изъятую у них компьютерную технику, последние модели смартфонов. По словам Острейко, ряд преступников, услышав о задержаниях подельников, попытался скрыться в России, но все были задержаны на территории Беларуси. Причем у одного из них изъяли сумму больше 10 тысяч долларов и 5 тысяч белорусских рублей, которые он получил в тот же день.

В настоящее время 15 лицам предъявлено обвинение по ч.4 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом) и ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом). К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В статусе подозреваемых остаются еще 8 человек.

По уголовному делу признано потерпевшими более 100 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму более миллиона рублей. Так, в некоторых эпизодах сумма ущерба варьировалась от 9 тысяч рублей до 200 тысяч долларов США

Правоохранительные органы продолжают работу по установлению других причастных лиц и потерпевших.

Как можно этого избежать?

За три месяца 2021 года в Беларуси было возбуждено 5859 уголовных дел (26,6% от общего числа возбужденных уголовных дел) по ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за аналогичный период 2020 года — 2266 уголовных дел (8,94%). Причем многие пострадавшие даже не обращаются в милицию в заявлением.

Снизить количество таких преступлений можно только с помощью профилактической работы — если люди будут заботиться о своих сбережениях и будут более бдительными.

Что нужно сделать, если вам звонят якобы из банка по мессенджеру:

прежде всего, помните, что сотрудники настоящих банков не звонят по мессенджеру или с иностранных номеров. Также у них уже есть данные о вашем счете — они не станут задавать такие вопросы;

нужно быть настороже, даже если на экране — логотип белорусского банка. Лучше всего завершить разговор и обратиться в банк лично, чтобы проверить поступившую информацию;

не переходить по ссылкам и QR-кодам. Проверять сайты, на которые вы заходите — порой злоумышленники копируют страницы банка или даже «Белпочты», причем адрес может отличаться от настоящего всего одним символом;

и, разумеется, никому нельзя передавать реквизиты своих банковских карт, счетов, логин и пароль от личного кабинета в интернет-банкинге. Если это все же случилось, нужно немедленно сообщить в банк, чтобы счет заблокировали, так как преступники моментально выводят деньги. И даже если на вашем счету нет средств, он все равно может использоваться в преступной съеме как подставной счет.

При этом, отмечают правоохранители, для каждой категории граждан преступники применяли свои методы — от простых, например, сказать, что со счета списываются средства, до сложных, таких как убедить владельца карты, что он помогает раскрыть преступление.

Ниже все советы собраны в простую инфографику.



Инфографика: sk.gov.by



Инфографика: sk.gov.by



Инфографика: sk.gov.by