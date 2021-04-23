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Самый безумный фит дня. «Смешарики» спели вместе с российским блогером

23.04.2021 12:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский блогер и рэпер Эльдар Джарахов выпустил трек Drill вместе с персонажами известного мультсериала «Смешарики». Гарантируем, ничего безумней вы сегодня не увидите.

В треке можно услышать узнаваемые голоса персонажей мультсериала «Смешарики», их же можно увидеть в клипе. Копатычу, Барашу и Крошу досталось всего по несколько строк, зато каких.

Голос Копатыча поет: «Укуси меня пчела. Выпил мед, теперь chill out». И следом: «Закопал червя лопатой, а для пчел я просто папа».

Бараш продолжает: «На треке куча легенд, я молодой 50 Cent».

О том, что Джарахов запишет трек со «Смешариками», он сказал в TikTok, но подписчики приняли это за шутку. «Прикол оказался не приколом», — написал потом в Instagram Джарахов.

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Российский блогер и рэпер Эльдар Джарахов выпустил трек Drill вместе с персонажами известного мультсериала «Смешарики». Гарантируем, ничего безумней вы сегодня не...
 
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