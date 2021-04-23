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Девять продуктов, из-за которых желтеют зубы

23.04.2021 12:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все мечтают о белоснежной улыбке! Но иногда зубы могут окрашиваться — не только от налета и плохой гигиены, но и от обычной пищи. После отбеливания, профгигиены и лечения передних зубов я рекомендую первые сутки не употреблять красящие продукты. Давайте проверим, хорошо ли вы знаете, что к ним относится?

  • Анастасия КрачковскаяCтоматолог-терапевт сети клиник KANO, ведет блог в Instagram
  • Кофе может давать желтый или коричневатый налет на зубах из-за какао-масла в составе. Разбавляйте кофе молоком (водой) и ограничьтесь одной чашкой в день.
  • Чай содержит танины (зеленый — в 1,5−2 раза больше черного) и наравне с кофе окрашивает зубы в желтовато-коричневый оттенок.
  • Красное вино также придает зубам темный цвет. Вместо него выбирайте белое или розовое.
  • Газированные цветные напитки могут окрашивать язык и зубы. Еще они содержат в себе лимонную и ортофосфорную кислоты, которые очень вредны для эмали. Пейте такие напитки нечасто и через трубочку, чтобы избегать контакта с зубами.
  • Соки — гранатовый, клюквенный, морковный и др. — из-за своего яркого цвета также могут стать причиной желтизны зубов. Их лучше разбавлять водой или пить через трубочку.

Фото: pixabay.com
  • Овощи, фрукты и ягоды насыщенного темного цвета (голубика, черника, вишня, свекла) могут привести к окрашиванию и пожелтению зубов. После их употребления сполосните рот водой или сразу почистите зубы.
  • Соусы и приправы желтого и коричневого оттенка — карри, куркума, соевый соус — «желтят» зубы. Томатные паста, кетчуп, соус также меняют цвет зубов. Просто не злоупотребляйте ими.
  • Любые продукты с искусственными пищевыми красителями и химическими компонентами (конфеты, десерты, леденцы). Они могут окрашивать язык, слизистую, зубы — будьте осторожны.
  • Некоторые лекарственные препараты (железо, рыбий жир, отдельные витамины) — могут давать темный или оранжевый налет на зубах. После курса их приема такой налет убирается при помощи профессиональной гигиены полости рта.⠀

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Все мечтают о белоснежной улыбке! Но иногда зубы могут окрашиваться - не только от налета и плохой гигиены, но и от обычной пищи.
 
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