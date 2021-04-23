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Ученые дали название монструозной акуле возрастом в 300 миллионов лет

23.04.2021 12:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые из США дали официальное название древнейшей акуле возрастом более 300 миллионов лет, останки полного скелета которой недавно детально изучили. Об этом говорится в статье издания Live Science, ссылающейся на исследование в NMMNHS Bulletin.


Исследователи изучили и описали зубы «акулы-дракона», которая в длину могла достигать двух метров и имела 12 рядов зубов на каждой из челюстей. Кроме того, вид отличался наличием больших спинных шипов-плавников, с помощью которых происходила защита от более крупных морских хищников того периода. За счет этих шипов животное хотели изначально назвать «акулой-годзиллой».

Впервые останки древнейшего хищника нашли в 2013 году, а теперь провели их более серьезный анализ. По совокупности факторов ископаемое решились отнести к отдельному виду Dracopristis hoffmanorum. Такое официальное название дали в честь семьи Хоффманов — людей, владеющих землями в районе гор Манзано, где и нашли останки.

В статье ученых говорится: найденный ископаемый скелет — наиболее полный и хорошо сохранившийся из представителей эволюционной ветви ктенакантообразных. Эти существа, предположительно, отделились от акул и скатов еще 390 миллионов лет назад. Правда, и вымерли они через 60 миллионов лет после этого (по другим данным, ктенаканты перестали существовать во время массового вымирания в конце пермского периода 252 миллиона лет назад, положившего конец палеозойской эре).

А детальный анализ зубов Dracopristis hoffmanorum показал, что они скорее были нужны для захвата и дробления добычи, а не ее прокалывания. Так или иначе, Dracopristis hoffmanorum «не были высшими хищниками, как современные акулы». Эксперты предполагают, что они «занимали другую экологическую нишу».

 
 
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Исследователи изучили и описали зубы «акулы-дракона», которая в длину могла достигать двух метров и имела 12 рядов зубов на каждой из челюстей.
 
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