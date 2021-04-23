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Госконтроль сообщил, что приостановили работу нескольких аптек в Гродненской области

23.04.2021 12:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненской области после Госконтроля приостановили работу аптечной сети, сообщают в ведомстве. Закрытые ранее аптеки возобновили работу и снизили цены, уточняют в КГК. Напомним, ранее в марте из-за нарушения требований законодательства приостанавливали работу 28 аптек — в Минске, Гомеле, Бобруйске, Жодино.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В КГК отмечают, продолжают проверять обоснованность установленных цен на лекарственные препараты в аптеках и уточняют, что «некоторые отдельными организациями частной формы собственности не приняты меры по их снижению».

— К данным субъектам за нарушение лицензионных требований по результатам контрольных мероприятий Комитета госконтроля применены меры реагирования. В частности, решением Министерства здравоохранения приостановлена деятельность аптек в Гродно и Лиде, принадлежащих субъекту хозяйствования Гродненской области (ООО «Арника-Люкс»), — сообщают в КГК.

Сейчас специалисты Госконтроля проводят проверку трех аптечных сетей в Брестской области. «Рекомендации об устранения нарушений выданы ООО „СемВлас“, ЧУТП „Мир лекарств“, ЧУТП „Софифурия“ (Брест) и ООО „Партнер Медитек“ (Минск), где в марте-апреле 2021 года установлены факты повышения цен на лекарства, — утоняют в КГК. — Субъектам, осуществляющим деятельность по реализации лекарственных средств, предлагается принять меры по снижению цен, не дожидаясь предписаний контролирующих и надзорных органов».

А какая ситуация по аптекам, работу которых приостанавливали раньше

В Госконтроле уточняют, что «результаты мониторингов показали, что большинство аптечных сетей приняли меры по снижению цен на лекарства». В ведомстве также рассказали, какая ситуация с аптеки

— В частности, в аптечной сети ООО «Здоровое решение» (реализация лекарств в этой сети была приостановлена с 22 марта по 5 апреля 2021 года за нарушения законодательства в сфере фармацевтической деятельности) за счет уменьшения торговой надбавки цены на все лекарства снижены на 1,53% — 8,13%. По наиболее востребованным препаратам произошло существенное снижение цен (стоимость препарата Аркоксиа снижена на 15,4%, Конкор — на 25,6%, Меласон — на 36,6%, Неуробекс — на 10,5%, Сермион — на 10,5% и т.д.), — сообщает ведомство.

В КГК уточняют, что при мониторинге выяснили, что отдельные сети не поднимали с начала 2021 года цены на лекарства или самостоятельно принимают меры по их снижению.

— Так, анализ изменения цен в двух аптечных сетях показал, что по сравнению с началом 2021 года не изменились цены на 53,4% лекарств (500 наименований). При этом данными аптечными сетями принято решение о снижение цен на лекарства, стоимость которых была увеличена в феврале 2021 года (снижены цены более чем на 50 наименований лекарств в размере до 10%).

Напомним, в феврале стало известно, что Госконтроль проводит мониторинг аптек: проверяют обоснованность повышения цен на импортные и отечественные лекарства из-за повышения ставок НДС. Проверяющие намеревались прийти как в государственные, так и в частные аптеки по всей стране. Ранее 1 января чиновники подняли НДС на многие лекарства и медизделия и потребовали, чтобы импортеры и аптеки привели цены в соответствие с новыми размерами НДС. Когда аптеки это сделали, власти рекомендовали снизить цены.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В Гродненской области после Госконтроля приостановили работу аптечной сети, сообщают в ведомстве. Закрытые ранее аптеки возобновили работу и снизили цены,...
 
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