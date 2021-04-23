От самоделок до автомобилей апокалипсиса. Ищем реальный эксклюзив в продаже

Источник материала: Tut.by

После многочисленных обзоров подержанных автомобилей мы решили, что этому миру немного не хватает полета фантазии и смелости. Поэтому сегодня в нашем обзоре — реальный эксклюзив. Автомобили и транспортные средства, которыми можно удивить кого угодно.





Очень дорого и очень эффектно выглядит родстер за 55 тысяч долларов. Автомобиль пропитан духом американских хот-родов и чем-то похож на почивший Chrysler Prowler. Дорогой и эксклюзивный проект оснащен пятилитровым бензиновым мотором в сочетании с «автоматом». Владелец предлагает в наборе второй комплект колес и две крыши (здесь она съемная). В объявлении указано, что автомобиль находится в Минске. Но мы не знаем, где его найти.





Не такой эффектный, но тоже вполне эксклюзивный вариант — самодельное спортивное купе вызывающего красного цвета. Как и полагается спорт-купе, у машины задний привод, механическая коробка передач и 2,5-литровый бензиновый мотор. Автомобиль создавался для выставок, заводится и едет, но требует еще приложить руки. Просят за машину 5 тысяч долларов.





Этот гусеничный снегоболотоход, откровенно говоря, вполне себе серийная продукция российского завода. Называется Viking-750. Но продавец утверждает, что в конкретно этот экземпляр вложил дополнительно много денег: «Ручки с подогревом, новая помпа откачки, ветровое стекло сделано из высокопрочного вертолетного стекла. Две лебедки. Установлены яркие фары с переключение на дальний и ближний свет. В комплекте отдам новые запасные гусеницы. Есть лафет для его перевозки». Цена вопроса — 7 тысяч долларов. Аппарат 2012 года выпуска с пробегом всего 5 тысяч км.





Steyr-Puch Haflinger — это австрийский вездеход, который успешно использовали военные многих стран. В продаже в Гомеле мы нашли экземпляр 1964 года выпуска с пробегом 33 тысячи км. В одном флаконе можно получить эксклюзивный ретро-автомобиль и уникальный внедорожник. У Steyr-Puch Haflinger клиренс 240 мм (благодаря бортовым колесным редукторам), есть блокировки всех трех дифференциалов. Даже 27 л.с. его 0,7-литрового моторчика хватает, чтобы демонстрировать чудеса проходимости. Стоит такое чудо 11 тысяч долларов.





Эту самоделку тоже с большой натяжкой можно назвать хот-родом, но в сельском исполнении. Тем не менее в фантазии мастеру не откажешь. Под капотом (точнее — спереди) здесь установлен двухлитровый бензиновый мотор от BMW. Коробка передач четырехступенчатая. Задний редуктор заварен. Вероятно, предполагалось использовать эту самоделку для тренировок в дрифте. Создатель просит за свое произведение 1000 долларов.





Вид этого автомобиля вызывает смешанные чувства. С одной стороны — это уникальный Ford GP (это тот же знаменитый Willys, который также собирался на заводах Ford). Этот экземпляр 1942 года выпуска, и, судя по состоянию кузова, неплохо восстановлен. Но фантазию владельца было не остановить. Поэтому из военного внедорожника автомобиль превратился в образец безвкусицы.

«Мотор 2,4 бензин, салон кожзам новый, резина новая, диски R16. Заводится с кнопки, сигнализация, иммобилайзер. Есть тент съемный от дождя и ветра. Новое ковровое покрытие, сделан антикор кузова, клаксон оригинальный Bosch 1936 года восстановленный. Фары галогеновые противотуманные. Музыка mp3, динамики Pioneer. На учете в РБ. Один хозяин и очень много удовольствия после покупки! Хотите быть в центре внимания, значит авто для вас! Автомобиль просто весь в огнях и готов к покатушкам!!!». В объявлении указана цена — 26 тысяч долларов. Это, кажется, перебор. Но продавец готов договариваться.





Времена нынче такие, что чем крепче автомобиль, тем крепче нервы. Поэтому броневик в хозяйстве пригодится. Странное бронированное чудовище продают в Жодино. У автомобиля трехдверный кузов, задний привод и 2,4-литровый бензиновый мотор под капотом. Пробег — 100 тысяч км. Хотят за этот островок стабильности и спокойствия всего 5 тысяч долларов.





А может лучше сразу присмотреться к автомобилю апокалипсиса? Всего за 15 тысяч долларов можно купить автодом на базе ГАЗ-66. Причем место прожорливого бензинового V8 там занимает дизельный двигатель и коробка передач фирмы Mercedes. В кунге есть автономный отопитель, кухня, душ, туалет и пять спальных мест.





Впрочем, за эти же деньги есть вариант куда более подходящий для апокалипсиса — это БТР-60 1985 года выпуска. Между прочим — без пробега и на ходу. В движение БТР приводится семилитровым бензиновым мотором, так что на экономную езду не рассчитывайте.





Вероятно, этот вездеход — дитя скрещивания старого Volkswagen Jetta и Халка. Получившийся монстр при этом выглядит, как это ни странно, весьма органично и аккуратно. Не топорная работа. Под капотом установлен 6-цилиндровый 2,5-литровый «дизель» от БМВ, коробка передач механическая. 3300 долларов — подходящая цена для этого монстра.





Кажется, у предыдущего автомобиля отыскался брат. Эта самоделка выглядит в лучших традициях монстр-траков, только построена не на базе пикапа, как любят в США, а компактного Volksvagen Golf второго поколения. Продавец не поделился секретами конструкции. Известно только, что в движение внедорожник приводится 1,9-литровым дизельным мотором. Продается биг-фут за 3 тысячи долларов.