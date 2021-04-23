Правительство может отменить «заморозку» цен на социально значимые товары - и вот почему

Источник материала: Tut.by

Правительство может отменить жесткое регулирование цен на социально значимые товары. Об этом рассказал заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун перед заседанием Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ. По его словам, Совмин ищет более компромиссные механизмы.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Решение о регулировании цен правительство приняло из-за сильного роста мировых цен на продовольствие. В 2021 году он составил около 25% в годовом выражении. Андрей Картун отмечает, что это гораздо больший рост, чем ожидалось.

Про какое постановление речь В конце февраля чиновники ввели жесткое регулирование цен на 62 вида социально значимых товаров: многие овощи, молочку, крупы, а также на 50 отдельных отечественных лекарств. Так, с 24 февраля (и до конца месяца) на них нельзя было повышать цены, а с 1 марта — не больше чем на 0,2% в месяц. Превышать этот потолок можно только по решению Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине. В апреле, к примеру, разрешили превысить потолок по ценам на подсолнечное масло. К слову, в перечне значится охлажденное или замороженное мясо кур и цыплят-бройлеров в тушках или в виде их частей — полутушки, четвертины, бедро,

голень, окорочка, крылышки, грудка, набор для супа и другое. Но есть исключение — филе и куриный фарш. То есть на последние две позиции также не установлен потолок по росту цены в 0,2% в месяц.

В Беларуси регулируются цены на 55% товаров. Около 25% — это традиционно регулируемые цены.

— Фактически это цены естественных монополий — услуги ЖКХ, электроэнергия, транспорт. Это традиционные сферы, где цены регулируются во всех странах. Потому цены здесь наиболее ощутимо влияют на население. А второй блок — это фактически свободные цены, но у каждой страны, особенно у нас на Евразийском пространстве есть право вводить временное регулирование на социально значимые товары, — рассказывает замминистра. — Социально значимые товары каждая страна определяет для себя самостоятельно. Мы в прошлом году обновили этот перечень, туда входит около 30 позиций, укрупненных групп. Но это не говорит о том, что цены на эти товары мы будем регулировать всегда.

Из-за жесткого ограничения роста чиновники опасаются дефицита каких-либо товаров.

— Для нас важно решить еще одну задачу — обеспечить наличие на полках этих товаров (на которые регулируются цены — прим. ред.), особенно импортируемых. Например, по подсолнечному маслу комиссия приняла решение разрешить рост цен до 15%, чтобы не остаться без этого товара. Сейчас у нас нет проблем с запасами по этой позиции", — говорит замминистра.

Вопрос об отмене постановления № 100, которым правительство практически заморозило цены на социально значимые товары, обсуждался на заседании Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.

— Думаю, в ближайшее время мы озвучим конкретную дату отмены этого постановления. Будем искать более компромиссные механизмы, — сказал Андрей Картун.