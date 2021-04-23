ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Телеграм-канал BYPOL признан экстремистским

23.04.2021 12:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Решением суда Железнодорожного района Гомеля от 22 апреля телеграм-канал инициативы бывших силовиков BYPOL признан экстремистским.

Телеграм-канал BYPOL признан экстремистским

Решение принято на основании материалов проверки областного управления ГУБОПиК.

«Установлено, что в сообществе неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, публиковались клеветнические материалы о сотрудниках МВД для разжигания социальной вражды, а также распространяются экстремистские материалы, включенные в соответствующий республиканский список», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В сообщении подчеркивается, что «за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста».

В конце марта Генеральная прокуратура возбудила в отношении участников ByPol уголовное дело за «подготовку акта терроризма в составе организованной группы». Также уголовное дело возбуждено в отношении Светланы Тихановской.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решением суда Железнодорожного района Гомеля от 22 апреля телеграм-канал инициативы бывших силовиков BYPOL признан экстремистским.
 
Новости дня
Новости разные
 
Місія ЗША ў АБСЭ заявіла, што Крэмль выцясьняе Радыё Свабода з Расеі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by