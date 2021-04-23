Испанские политики получили письма с угрозами и патронами в конвертах

Источник материала: ОНТ

Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка, генеральный директор гражданской гвардии Мария Гамес и бывший вице-президент страны Пабло Иглесиас получили письма с угрозами и патронами внутри конвертов. Об этом информирует EFE.

В письме от политиков требуют уйти в отставку в течение десяти дней. «Время идет против вас», – говорится в послании.

Пабло Иглесиас рассказал в Twitter, что на его имя было получено письмо с угрозами расправы. В конверте было четыре пули.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил , что власти осуждают подобные угрозы.

Фото: twitter.com/PabloIglesias

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