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Испанские политики получили письма с угрозами и патронами в конвертах
Источник материала: ОНТ
Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка, генеральный директор гражданской гвардии Мария Гамес и бывший вице-президент страны Пабло Иглесиас получили письма с угрозами и патронами внутри конвертов. Об этом
В письме от политиков требуют уйти в отставку в течение десяти дней. «Время идет против вас», – говорится в послании.
Пабло Иглесиас
Премьер-министр Испании Педро Санчес
Фото: twitter.com/PabloIglesias
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Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка, генеральный директор гражданской гвардии Мария Гамес и бывший вице-президент страны Пабло Иглесиас получили письма с...
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