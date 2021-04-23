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Эти продукты нельзя замораживать! Сверьтесь со списком и больше никогда так не делайте!

23.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эти продукты нельзя замораживать! Сверьтесь со списком и больше никогда так не делайте!

Как сохранить продукты на долгое время? Конечно, заморозить! Однако не все продукты можно замораживать. Эти съестные припасы лучше употреблять в пищу свежими.

 

1. Молоко и молочные продукты


Фото: big-rostov.ru

Вы, наверное, видели лайфхаки, как можно заморозить молоко в формочке и потом добавлять его в кофе. Но сразу скажем, что от этой идеи лучше отказаться. Структура продукта полностью поменяется, она будет неоднородной и с комочками. 

Подобным образом изменяются и другие продукты молочного происхождения: майонез, йогурт, сметана. После заморозки они расслаиваются и их нельзя употреблять в пищу. 

2. Готовые продукты в панировке


Фото: foodman.club

Так хочется иногда сэкономить время, наготовить всего на неделю и заморозить. В результате вы можете разочароваться. Корочка обжаренных в панировке продуктов после разморозки станет мягкой, похожей на кашу. Блюдо можно считать испорченным.

3. Сырые овощи и фрукты


Фото: agropark-samara.ru

Любители заморозить витаминчиков на зиму, у нас для вас новость. Далеко не все овощи можно замораживать. В основной массе в эту категорию входят фрукты и овощи с большим содержанием воды: кабачок, огурцы, груши, помидоры, яблоки и другие. 

При низкой температуре жидкость в них кристаллизуется. После разморозки эти продукты превратятся в несъедобное пюре.

4. Отварной рис


Фото: toprecepty.ru

Готовый рис после размораживания теряет вкус и становится липким. Блюдо получается на любителя. Но если вы уже это сделали, то используйте рис в фарше для приготовления голубцов или тефтелей. 

5. Готовая паста


Фото: gotovimsmachno.com

О, вы даже не представляете, как это выглядит после размораживания! Мокрый, неприятный комок теста, который невозможно есть. 

6. Соусы и подливы


Фото: versiya.info

Здесь мы имеем в виду только те блюда, где используется крахмал или мука, также речь о соусах с содержанием куриных яиц. Эти блюда после процедуры размораживания распадаются на несколько слоев, вернуть им однородное состояние уже не получится. 

7. Сыр


Фото: zen.yandex.ru

Твердые сыры становятся рыхлыми, рассыпающимися на кусочки, а мягкие сыры с большим содержанием жидкости кристаллизуются. 

8. Мясо и рыба


Фото: barterfood.holding.bz

Спокойно, речь идет только о тех продуктах, которые вы уже разморозили и хотите заморозить повторно. Теряются вкусовые качества, мякоть рыбы меняет свою текстуру. Но самое главное – высок риск кишечного отравления, так как с каждым новым размораживанием на поверхности продуктов образуется все больше бактерий. 

9. Консервы


Фото: kubnews.ru

Как вы знаете из уроков химии, вода, которая превратилась в лед, увеличивается в объеме. Банка может изменить форму или даже взорваться. 

10. Вареные куриные яйца


Фото: profile.ru


Самый популярный продукт на завтрак замораживать все-таки не стоит. Яйца в скорлупе из-за расширения воды в белке трескаются, открывая дорогу для разного рода бактерий. Такой завтрак может закончиться кишечным отравлением. Но если все же этого не случилось, приятного в поедании таких яиц будет мало, текстура изменится и станет резиновой. 


По материалам сайтов goodhouse.ru, fresh.ru 

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Как сохранить продукты на долгое время? Конечно, заморозить! Однако не все продукты можно замораживать. Эти съестные припасы лучше употреблять в пищу свежими.   1....
 
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