Итальянец 15 лет не ходил на работу, но всё это время получал зарплату!

Источник материала: ОНТ

Иногда для того, чтобы хорошо зарабатывать, не нужно никаких специальных навыков. Итальянец 15 лет не ходил на работу и всё это время получал зарплату!

Мужчина числился сотрудником больницы, но не появлялся на рабочем месте с 2005 года. Как считают в полиции, он угрожал директору, и та закрывала глаза на прогулы. В итоге присутствие такого ценного сотрудника на рабочем месте никто не проверял. За 15 лет ему выплатили 538 тыс. евро. Сейчас итальянцу 67 лет, он беззаботно встретил бы пенсию, если бы афера не вскрылась. И вот теперь прогульщика обвиняют в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и вымогательстве.

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