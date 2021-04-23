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Белорусы всё чаще становятся жертвами киберпреступников из России и Украины

23.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусы всё чаще становятся жертвами киберпреступников из России и Украины

Внешнее воздействие. Белорусы всё чаще становятся жертвами киберпреступников, в основном, из России и Украины.

Отсутствие языкового барьера – на руку злоумышленникам, к тому же за границей их сложнее отследить и поймать. Мошенники чаще всего представляются банковскими работниками и якобы пытаются помешать хищению – классический сценарий. Ведь сами его и совершают. Платежные операции проводятся за доли секунд, и назад деньги не вернуть, так как почти всегда потерпевшие сами предоставляют личные данные. Чтобы помешать краже денег, мгновенные платежи предлагают сделать невозможными.

Дмитрий Дудков, начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Минского облисполкома: «Ежегодно в Минской области фиксируется рост количества киберпреступлений. Только за первый квартал текущего года зарегистрировано свыше 800 фактов хищения денежных средств с банковских счетов граждан. Тенденция роста киберпреступлений говорит о том, что не все граждане соблюдают рекомендации кибербезопасности».

Соблазн легких денег затягивает в киберпреступность несовершеннолетних. А больше других поддаются убеждению пенсионеры, напоминают в милиции.

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Внешнее воздействие. Белорусы всё чаще становятся жертвами киберпреступников, в основном, из России и Украины. Отсутствие языкового барьера – на руку...
 
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