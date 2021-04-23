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Белорусы всё чаще становятся жертвами киберпреступников из России и Украины
Источник материала: ОНТ
Внешнее воздействие. Белорусы всё чаще становятся жертвами киберпреступников, в основном, из России и Украины.
Отсутствие языкового барьера – на руку злоумышленникам, к тому же за границей их сложнее отследить и поймать. Мошенники чаще всего представляются банковскими работниками и якобы пытаются помешать хищению – классический сценарий. Ведь сами его и совершают. Платежные операции проводятся за доли секунд, и назад деньги не вернуть, так как почти всегда потерпевшие сами предоставляют личные данные. Чтобы помешать краже денег, мгновенные платежи предлагают сделать невозможными.
Соблазн легких денег затягивает в киберпреступность несовершеннолетних. А больше других поддаются убеждению пенсионеры, напоминают в милиции.
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Внешнее воздействие. Белорусы всё чаще становятся жертвами киберпреступников, в основном, из России и Украины. Отсутствие языкового барьера – на руку...
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