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Власти Киева переименуют Московский проспект – он станет проспектом Степана Бандеры
Источник материала: ОНТ
Новый повод для роста напряжённости между Россией и Украиной. Власти Киева решили переименовать Московский проспект – он станет проспектом Степана Бандеры.
Решение весьма спорное и не находит полной поддержки у киевлян. Под давлением общественности Окружной административный суд Киева ранее отменил постановление горсовета о переименовании, но националисты подали апелляцию и добились своего.
Бандера был пособником нацистов, его сторонники виновны в многочисленных военных преступлениях и массовых убийствах. В Украине же его считают национальным героем. Между тем, европейские политики не раз высказывали мнение, что культ личности Степана Бандеры мешает евроинтеграции Украины.
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Новый повод для роста напряжённости между Россией и Украиной. Власти Киева решили переименовать Московский проспект – он станет проспектом Степана Бандеры....
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