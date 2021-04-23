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Власти Киева переименуют Московский проспект – он станет проспектом Степана Бандеры

23.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Власти Киева переименуют Московский проспект – он станет проспектом Степана Бандеры

Новый повод для роста напряжённости между Россией и Украиной. Власти Киева решили переименовать Московский проспект – он станет проспектом Степана Бандеры.

Решение весьма спорное и не находит полной поддержки у киевлян. Под давлением общественности Окружной административный суд Киева ранее отменил постановление горсовета о переименовании, но националисты подали апелляцию и добились своего. 

Бандера был пособником нацистов, его сторонники виновны в многочисленных военных преступлениях и массовых убийствах. В Украине же его считают национальным героем. Между тем, европейские политики не раз высказывали мнение, что культ личности Степана Бандеры мешает евроинтеграции Украины.

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Новый повод для роста напряжённости между Россией и Украиной. Власти Киева решили переименовать Московский проспект – он станет проспектом Степана Бандеры....
 
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