Около 130 мигрантов погибли при опрокидывании лодки в Средиземном море

Источник материала: ОНТ

В Средиземном море у берегов Ливии перевернулась переправлявшая нелегальных мигрантов лодка. В результате происшествия погибли около 130 человек. Об этом информирует SOS Mediterranee.

Уточняется, что судно Ocean Viking было направлено к берегам Ливии после получения сведений о терпящих бедствие трех лодках. Спасательную операцию осложняли неблагоприятные погодные условия. Вскоре фрагменты резиновой лодки были обнаружены самолетом Агентства ЕС по контролю границ «Фронтекс».

Фото: Flavio Gasperini / SOS MEDITERRANEE

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