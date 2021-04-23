ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Около 130 мигрантов погибли при опрокидывании лодки в Средиземном море

23.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Около 130 мигрантов погибли при опрокидывании лодки в Средиземном море

В Средиземном море у берегов Ливии перевернулась переправлявшая нелегальных мигрантов лодка. В результате происшествия погибли около 130 человек. Об этом информирует SOS Mediterranee.

Уточняется, что судно Ocean Viking было направлено к берегам Ливии после получения сведений о терпящих бедствие трех лодках. Спасательную операцию осложняли неблагоприятные погодные условия. Вскоре фрагменты резиновой лодки были обнаружены самолетом Агентства ЕС по контролю границ «Фронтекс».

Фото: Flavio Gasperini / SOS MEDITERRANEE

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Средиземном море у берегов Ливии перевернулась переправлявшая нелегальных мигрантов лодка. В результате происшествия погибли около 130 человек. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вопрос ребром: где взять денег?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by