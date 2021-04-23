|
Около 130 мигрантов погибли при опрокидывании лодки в Средиземном море
Источник материала: ОНТ
В Средиземном море у берегов Ливии перевернулась переправлявшая нелегальных мигрантов лодка. В результате происшествия погибли около 130 человек. Об этом
Уточняется, что судно Ocean Viking было направлено к берегам Ливии после получения сведений о терпящих бедствие трех лодках. Спасательную операцию осложняли неблагоприятные погодные условия. Вскоре фрагменты резиновой лодки были обнаружены самолетом Агентства ЕС по контролю границ «Фронтекс».
Фото: Flavio Gasperini / SOS MEDITERRANEE
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Средиземном море у берегов Ливии перевернулась переправлявшая нелегальных мигрантов лодка. В результате происшествия погибли около 130 человек. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)