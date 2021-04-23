ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Врачи Беларуси заявляют о готовности к третьей волне COVID-19, но делают ставку на вакцинацию

23.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Врачи Беларуси заявляют о готовности к третьей волне COVID-19, но делают ставку на вакцинацию

Беларусь против третьей волны. Врачи заявляют о готовности противостоять инфекции, но делают ставку на вакцинацию.

Она набирает обороты в регионах, только в Гомельской области уже привито 32 тыс. человек. Процедура доступна как в областном центре, так и в отдалённых районах. Открыта запись в прививочные кабинеты по месту жительства. На этой неделе регион получил новую партию вакцины белорусского производства – 13 тыс. доз.

Инна Салажкова, заведующая отделом эпидемиологии Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: «На территории нашей области есть график на апрель, мы его выполняем полностью в соответствии с приказом Министерства здравоохранения. На сегодняшний день побочных осложнений на вакцинацию у нас не зарегистрировано. Осложнения – это тяжёлые формы какие-то, заболевания типа анафилактических шоков и так далее, их у нас нет».

Тех, кто ещё не привился и заболел, восстанавливают в санаторной зоне. Это пациенты с дыхательной недостаточностью, слабостью и остаточным кашлем. В первую очередь, в такой реабилитации нуждаются пожилые люди с хроническими заболеваниями и те, кто находился в реанимации на искусственной вентиляции лёгких.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь против третьей волны. Врачи заявляют о готовности противостоять инфекции, но делают ставку на вакцинацию. Она набирает обороты в регионах, только в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вопрос ребром: где взять денег?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by