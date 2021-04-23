Врачи Беларуси заявляют о готовности к третьей волне COVID-19, но делают ставку на вакцинацию

Источник материала: ОНТ

Беларусь против третьей волны. Врачи заявляют о готовности противостоять инфекции, но делают ставку на вакцинацию.

Она набирает обороты в регионах, только в Гомельской области уже привито 32 тыс. человек. Процедура доступна как в областном центре, так и в отдалённых районах. Открыта запись в прививочные кабинеты по месту жительства. На этой неделе регион получил новую партию вакцины белорусского производства – 13 тыс. доз.

Инна Салажкова, заведующая отделом эпидемиологии Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: «На территории нашей области есть график на апрель, мы его выполняем полностью в соответствии с приказом Министерства здравоохранения. На сегодняшний день побочных осложнений на вакцинацию у нас не зарегистрировано. Осложнения – это тяжёлые формы какие-то, заболевания типа анафилактических шоков и так далее, их у нас нет».

Тех, кто ещё не привился и заболел, восстанавливают в санаторной зоне. Это пациенты с дыхательной недостаточностью, слабостью и остаточным кашлем. В первую очередь, в такой реабилитации нуждаются пожилые люди с хроническими заболеваниями и те, кто находился в реанимации на искусственной вентиляции лёгких.

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