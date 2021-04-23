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Врачи Беларуси заявляют о готовности к третьей волне COVID-19, но делают ставку на вакцинацию
Источник материала: ОНТ
Беларусь против третьей волны. Врачи заявляют о готовности противостоять инфекции, но делают ставку на вакцинацию.
Она набирает обороты в регионах, только в Гомельской области уже привито 32 тыс. человек. Процедура доступна как в областном центре, так и в отдалённых районах. Открыта запись в прививочные кабинеты по месту жительства. На этой неделе регион получил новую партию вакцины белорусского производства – 13 тыс. доз.
Тех, кто ещё не привился и заболел, восстанавливают в санаторной зоне. Это пациенты с дыхательной недостаточностью, слабостью и остаточным кашлем. В первую очередь, в такой реабилитации нуждаются пожилые люди с хроническими заболеваниями и те, кто находился в реанимации на искусственной вентиляции лёгких.
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Беларусь против третьей волны. Врачи заявляют о готовности противостоять инфекции, но делают ставку на вакцинацию. Она набирает обороты в регионах, только в...
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