К годовщине аварии на Чернобыльской АЭС: 24 апреля из Минска стартует автопробег

Источник материала: ОНТ

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К годовщине Чернобыльской катастрофы сезон дальних автопробегов открывают «Патриоты Беларуси».

Уже завтра утром колонна стартует из Минска на 5-м км могилёвской трассы и проследует вдоль Мариной Горки, Осиповичей, Бобруйска, Светлогорска, Речицы на Хойники. А затем через КПП в Полесский радиационно-экологический заповедник. Там и 35 лет спустя о трагедии не расскажут местные жители. Лишь заброшенные дома и деревни. По ним и проходит маршрут. А в воскресенье для тех, кто останется с ночевкой, – экскурсия по Гомельской области. Гомсельмаш, Музей старообрядчества и парк Румянцевых-Паскевичей – поездка обещает быть насыщенной. Но чтобы присоединиться, есть важное условие.

Николай Зарубицкий, заместитель председателя общественного объединения «Патриоты Беларуси»: «Это наш первый дальний автопробег в этом году, самое главное сейчас нужно будет зарегистрироваться для желающих на наших официальных сайтах в интернете, в телеграм-каналах. Желающих очень много, я знаю, все соскучились по дальним автопробегам».

Валентина Игнатенко, участница автопробега: «Я сама родом из Брагина. Именно с этого места, с той земли, которая пострадала во время аварии. И когда в нашем чате пришло сообщение, что будет поездка в чернобыльскую зону, в этот заповедник, я откликнулась. Мы всегда друг другу помогаем. У меня машины нету. И тут моя боевая подруга Нина из Баранович позвонила и говорит – Валентина, едешь? Да, конечно, еду! Она говорит – я тоже. Это же наша историческая родина».

«Патриоты Беларуси» – самое молодое общественное объединение. Сначала это были просто автопробеги в поддержку мира и спокойствия. Сегодня – образовательные инициативы, спорт, благотворительность и, конечно, политика – искренняя и безусловная поддержка государственного курса.

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