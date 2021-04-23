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К годовщине аварии на Чернобыльской АЭС: 24 апреля из Минска стартует автопробег
Источник материала: ОНТМинска стартует автопробег" class="one-news__figure-img">
К годовщине Чернобыльской катастрофы сезон дальних автопробегов открывают «Патриоты Беларуси».
Уже завтра утром колонна стартует из Минска на 5-м км могилёвской трассы и проследует вдоль Мариной Горки, Осиповичей, Бобруйска, Светлогорска, Речицы на Хойники. А затем через КПП в Полесский радиационно-экологический заповедник. Там и 35 лет спустя о трагедии не расскажут местные жители. Лишь заброшенные дома и деревни. По ним и проходит маршрут. А в воскресенье для тех, кто останется с ночевкой, – экскурсия по Гомельской области. Гомсельмаш, Музей старообрядчества и парк Румянцевых-Паскевичей – поездка обещает быть насыщенной. Но чтобы присоединиться, есть важное условие.
«Патриоты Беларуси» – самое молодое общественное объединение. Сначала это были просто автопробеги в поддержку мира и спокойствия. Сегодня – образовательные инициативы, спорт, благотворительность и, конечно, политика – искренняя и безусловная поддержка государственного курса.
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К годовщине Чернобыльской катастрофы сезон дальних автопробегов открывают «Патриоты Беларуси». Уже завтра утром колонна стартует из Минска на 5-м км могилёвской...
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