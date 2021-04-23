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МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине

23.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине

Международным олимпийским комитетом был утвержден фрагмент Концерта № 1 Петра Чайковского в качестве гимна России на Олимпиадах в Токио (Япония) и Пекине (Китай). Об этом информирует сайт Олимпийского комитета России.

Соответствующие письма будут направлены в оргкомитеты Игр в Токио и Пекине, в Международный паралимпийский комитет, а также в международные спортивные федерации.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подчеркнул, что теперь у команды из России есть все элементы айдентики: официальная экипировка, флаг Олимпийского комитета России и музыка вместо гимна.

Фото: Pixabay

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Международным олимпийским комитетом был утвержден фрагмент Концерта № 1 Петра Чайковского в качестве гимна России на Олимпиадах в Токио (Япония) и Пекине (Китай)....
 
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