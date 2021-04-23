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Девушка установила камеру возле кормушки и показала, как себя ведут птицы и зверьки. Они украдут ваше сердечко!

23.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка установила камеру возле кормушки и показала, как себя ведут птицы и зверьки. Они украдут ваше сердечко!

Наблюдать за животными – одно удовольствие. Своими проделками и забавным поведением они могут поднять настроение на весь день! Это доказали кадры, которые сделала жительница США Лиза Остдросель.

Девушка решила понаблюдать за животными и птицами в своем саду и разместила там кормушку вместе с камерой. Самые интересные фотографии Лиза публикует в Instagram, пишет twizz.











ФОТО: Instagram / ostdrossel



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Наблюдать за животными – одно удовольствие. Своими проделками и забавным поведением они могут поднять настроение на весь день! Это доказали кадры, которые сделала...
 
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