Девушка установила камеру возле кормушки и показала, как себя ведут птицы и зверьки. Они украдут ваше сердечко!

Источник материала: ОНТ

Наблюдать за животными – одно удовольствие. Своими проделками и забавным поведением они могут поднять настроение на весь день! Это доказали кадры, которые сделала жительница США Лиза Остдросель.

Девушка решила понаблюдать за животными и птицами в своем саду и разместила там кормушку вместе с камерой. Самые интересные фотографии Лиза публикует в Instagram, пишет twizz.









































ФОТО: Instagram / ostdrossel









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