|
Видео, которое рассмешит вас до слез: пес попросил хозяина освободить диван и манерно улегся на него
Источник материала: ОНТ
В Сети набирает популярность видео, на котором пес ложится на диван, вежливо, но настойчиво прогнав с него своего хозяина.
На кадрах ретривер подходит к дивану, на котором расположился хозяин, и жестом просит освободить ему место. Добившись своего, собака демонстративно ложится. Пользователей Сети поведение пса рассмешило. Всего за несколько часов видео собрало почти 40 тысяч просмотров и сотни комментариев,
«Я думала, только моя собака так делает», «Это же хвостатый Шелдон Купер из "Теории большого взрыва"», «Все возможно, когда ты обнаглел до нужной степени», «Так плюхнулся показательно!», – написали в комментариях.
ФОТО: freepik
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео, которое рассмешит вас до слез: пес попросил хозяина освободить диван и манерно улегся на него
В Сети набирает популярность видео, на котором пес ложится на диван, вежливо, но настойчиво прогнав с него своего хозяина. На кадрах ретривер подходит к дивану, на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)