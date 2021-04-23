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Видео, которое рассмешит вас до слез: пес попросил хозяина освободить диван и манерно улегся на него

23.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Видео, которое рассмешит вас до слез: пес попросил хозяина освободить диван и манерно улегся на него

В Сети набирает популярность видео, на котором пес ложится на диван, вежливо, но настойчиво прогнав с него своего хозяина.

На кадрах ретривер подходит к дивану, на котором расположился хозяин, и жестом просит освободить ему место. Добившись своего, собака демонстративно ложится. Пользователей Сети поведение пса рассмешило. Всего за несколько часов видео собрало почти 40 тысяч просмотров и сотни комментариев, пишет «Ридус». 

«Я думала, только моя собака так делает», «Это же хвостатый Шелдон Купер из "Теории большого взрыва"», «Все возможно, когда ты обнаглел до нужной степени», «Так плюхнулся показательно!», – написали в комментариях. 

ФОТО: freepik

 

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В Сети набирает популярность видео, на котором пес ложится на диван, вежливо, но настойчиво прогнав с него своего хозяина. На кадрах ретривер подходит к дивану, на...
 
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