Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков в Старом городе Иерусалима

Источник материала: ОНТ

У Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима (Израиль) произошли массовые беспорядки. Правоохранители пытались предотвратить столкновения между еврейской и арабской молодежью.

Как информирует РИА «Новости», первые столкновения начались по завершении вечерней молитвы месяца Рамадан. У Шхемских ворот Старого города сотни представителей мусульманской молодежи устроили демонстрацию, вскоре они начали бросать бутылки и камни в полицейских.

Демонстрацию объявили незаконной, участников беспорядков просили разойтись.

По сведениям источника, к месту инцидента выдвинулись представители крайне правой еврейской молодежи. Полиция предпринимала меры по недопущению столкновений между группами. Были использованы спецсредства.

В ходе столкновений пострадали как минимум 32 палестинца. 12 раненых были госпитализированы.

Фото: скриншот видео twitter / NTarnopolsky

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