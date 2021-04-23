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Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков в Старом городе Иерусалима
Источник материала: ОНТ
У Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима (Израиль) произошли массовые беспорядки. Правоохранители пытались предотвратить столкновения между еврейской и арабской молодежью.
Как
Демонстрацию объявили незаконной, участников беспорядков просили разойтись.
По сведениям источника, к месту инцидента выдвинулись представители крайне правой еврейской молодежи. Полиция предпринимала меры по недопущению столкновений между группами. Были использованы спецсредства.
В ходе столкновений пострадали как минимум 32 палестинца. 12 раненых были госпитализированы.
Фото: скриншот видео twitter / NTarnopolsky
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У Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима (Израиль) произошли массовые беспорядки. Правоохранители пытались предотвратить столкновения между еврейской и...
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