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Воду из крана в пострадавших от аварии на водопроводе районах Минска уже можно пить
Источник материала: ОНТМинска уже можно пить" class="one-news__figure-img">
В пострадавших от коммунальной аварии районах столицы воду уже можно пить. Утром санэпидслужба Минска сделала официальное заявление.
Накануне были взяты пробы. Контроль качества питьевой воды показал, что в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах показатели пришли в норму. Тем не менее, после прорыва водопровода в Чижовке автоцистерны с водой курсируют регулярно. К подвозу подключили и военнослужащих. Трубопровод на улице Уборевича восстановлен. Осталось лишь установить причину. Версий две – человеческий фактор (рядом проходят строительные работы) или некачественный материал трубы, который износился раньше положенного.
Фото: Pixabay
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В пострадавших от коммунальной аварии районах столицы воду уже можно пить. Утром санэпидслужба Минска сделала официальное заявление. Накануне были взяты пробы....
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