ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Воду из крана в пострадавших от аварии на водопроводе районах Минска уже можно пить

23.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Воду из крана в пострадавших от аварии на водопроводе районах Минска уже можно питьМинска уже можно пить" class="one-news__figure-img">

В пострадавших от коммунальной аварии районах столицы воду уже можно пить. Утром санэпидслужба Минска сделала официальное заявление.

Накануне были взяты пробы. Контроль качества питьевой воды показал, что в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах показатели пришли в норму. Тем не менее, после прорыва водопровода в Чижовке автоцистерны с водой курсируют регулярно. К подвозу подключили и военнослужащих. Трубопровод на улице Уборевича восстановлен. Осталось лишь установить причину. Версий две – человеческий фактор (рядом проходят строительные работы) или некачественный материал трубы, который износился раньше положенного.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пострадавших от коммунальной аварии районах столицы воду уже можно пить. Утром санэпидслужба Минска сделала официальное заявление. Накануне были взяты пробы....
 
Новости дня
Новости разные
 
Что говорит о человеке его любимый цвет?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by