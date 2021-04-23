Что говорит о человеке его любимый цвет?

Источник материала: ОНТ

Любимый цвет может многое рассказать о человеке. И он не всегда может преобладать в гардеробе.

Если ваш любимый цвет красный, вероятно, вы не прячете свои чувства и высказываете собственное мнение. Любители красного обычно очень сильны и энергичны. Близкие во всем считают вас первыми: вы любите приключения, не боитесь экспериментов и смело пробуете новое.

Люди, которые любят желтый цвет, излучают счастье и позитив, из-за этого к вам тянутся окружающие. Желтый раскрывает творческую личность. Его любители постоянно строят грандиозные планы, но не всегда приступают к реализации. Зато принимают быстрые и верные решения.

Приверженцы оранжевого – люди, которые расцветают в центре внимания. Оранжевый – гармоничное сочетание красного и желтого. Ваш характер такой же: вы одновременно дружелюбны и настойчивы. Такие люди легко идут на риск, постоянно стремятся к приключениям. Им подойдет работа, которая требует максимальной отдачи.

Если вы любите зеленый – скорее всего, вы стремитесь как можно больше времени проводить на природе. Сторонники этого цвета - нежные и безмятежные. Вы всегда помогаете тем, кто попал в беду, причем нередко в ущерб себе. Поскольку синий и желтый сочетаются в зеленом в равных пропорциях, такой же баланс во всех сферах и у вас.

Если ваш выбор синий цвет, значит, вы стремитесь к совершенству и почти всегда добиваетесь успеха. Вы не изменяете своим манерам и поступкам, и считаете, что просто обязаны постоянно держать себя в руках. При этом любители синего довольно доверчивы и одержимы жаждой новых знаний.

Если ваш фаворит фиолетовый цвет, то вы всегда ставите других выше себя. Порой вы бываете настолько загадочными, что даже близкие сомневаются в том, что действительно знают вас. Фиолетовый цвет сочетает в себе красный и синий, и вы постоянно пытаетесь найти баланс между двумя аспектами вашей личности.

Белый – самый чистый цвет в спектре, как и все вокруг любителей этого цвета. Вы любите минимализм и простоту. Окружающим иногда кажется, что от вас веет холодом, но на самом деле вы просто всегда обдумываете каждое свое действие.

Если ваш любимый цвет черный, то вы держите под контролем любую ситуацию. Часто вы считаете, что окружающие непременно нуждаются в вашей защите. В спорных ситуациях вы твердо стоите на своем – и обычно одерживаете победу.

Фото: Pixabay

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