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Еще один Telegram-канал в Беларуси признали экстремистским

23.04.2021 13:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Telegram-канал BYPOL признан экстремистским.

Как сообщает МВД, решение принято 22 апреля судом Железнодорожного района Гомеля.

Основание — материалы проверки областного управления ГУБОПиК МВД.

Там посчитали большую часть представленной на канале информации подрывной в отношении авторитета действующей власти и ее представителей.

 
Теги: Гомель
 
 
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Telegram-канал BYPOL признан экстремистским.
 
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