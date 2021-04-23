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Еще один Telegram-канал в Беларуси признали экстремистским
Источник материала: АФН
Telegram-канал BYPOL признан экстремистским.
Как сообщает МВД, решение принято 22 апреля судом Железнодорожного района Гомеля.
Основание — материалы проверки областного управления ГУБОПиК МВД.
Там посчитали большую часть представленной на канале информации подрывной в отношении авторитета действующей власти и ее представителей.
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Telegram-канал BYPOL признан экстремистским.
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