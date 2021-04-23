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Oops! Чистая прибыль главного банка страны сократилась на треть

23.04.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чистая прибыль Беларусбанка в 2020 году снизилась на 33,7% и составила 206 млн руб. против 310,85 млн руб. в 2019 году.

Такие данные опубликованы в отчетности банка по МСФО.

Прибыль до налогообложения составила 136,2 млн руб., сократившись на 56,2%. Чистый процентный доход (после создания резервов) вырос на 57,8% - до 1,52 млрд руб. Активы Беларусбанка на конец 2020 года составили 32,38 млрд руб., увеличившись за год на 23,6%. Кредитный портфель вырос на 37,8% - до 25,5 млрд рублей.

Обязательства банка за минувший год выросли на 26,5% - до 28,99 млрд руб. Средства клиентов увеличились на 12,8% - до 18,48 млрд руб.Привлеченные средства других банков увеличились на 56,3% - до 7,07 млрд руб., средства Нацбанка - в 18,7 раза, до 1,18 млрд руб.

Собственный капитал банка на конец 2020 года составил Br3,39 млрд, увеличившись на 3%.

Беларусбанк действует с 1995 года, на его долю приходится более 40% активов всей банковской системы Беларуси. Государству принадлежат 98,87% акций, прочим акционерам - 1,13%.
 
 
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Чистая прибыль Беларусбанка в 2020 году снизилась на 33,7% и составила 206 млн руб. против 310,85 млн руб. в 2019 году.
 
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