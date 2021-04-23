"Такое не уничтожить". Чем вошел в историю Гродно Центр городской жизни

Уже назначили и дату: 12 мая состоится заседание Экономического суда по Гродненской области, на котором определят судьбу центра. За 5 лет своего существования Центр стал поистине культовым местом для творческих и инициативных гродненцев. Белсат рассказывает, как он вошел в историю Гродно.





Центр городской жизни возник в Гродно в 2016 году. Это независимое пространство, которое действует на границе культуры, искусства, истории, общественной и городской активности.





«Центр возник с мыслью о тех, кто хочет сделать Гродно и Беларусь лучшим местом в мире. Мы продолжаем традиции ряда общественных объединений, инициатив, людей, которые работали на благо нашего города. Мы стремимся, чтобы Гродно стал центром культурной, интеллектуальной жизни не только Беларуси, но и всего европейского региона», – говорил тогда в интервью создатель и директор площадки, журналист и общественный деятель Павел Можейко.









«Центр профессионально продвигает культуру Беларуси»

Одна из главных целей учреждения – популяризация белорусского искусства и творчества белорусских художников. На площадке за 5 лет состоялись около 70 различных экспозиций.





Например, гродненцы могли познакомиться с уникальной выставкой «Колер Беларусі» («Цвет Беларуси») художника и дизайнера Михаила Анемподистова, белорусская художница с мировым именем Жанна Капустникова привозила сюда свою выставку «Дожинки», художник-иллюстратор Павел Татарников презентовал выставку «Эхо», посвященную историческим личностям и местам, связанным с Беларусью. В пространстве выставлялись и гродненские художники.





«Центр городской жизни очень нежно относился к художникам, и это чувство было, безусловно, взаимным. Не перечислить, сколько здесь состоялось встреч», – отмечает в комментарии «Белсату» Сергей Гриневич, известный белорусский художник-монументалист.





Художник подчеркивает: при этом центр существенно отличается от обычных галерей тем, что все мероприятия обязательно сопровождались дискуссиями, спорами:





«Это в последнее время было едва ли не единственное место в городе, где можно было послушать умных людей, принять участие в важных обсуждениях, послушать классную живую музыку, столкнуться с независимым театром и кино».





В декабре в центре состоялись две выставки известной гродненской художницы Валентины Шобы. На одной из них она презентовала работу, за которую в 2015 году получила в Париже престижную премию Тейлора.





«Павел – представитель новой интеллигенции, который вдруг решил, что нам нужно сконцентрировать вокруг одного места все лучшее, что происходит в Беларуси: книги, музыку, выставки. И ему это прекрасно удается. Я занимаюсь некоммерческим искусством, и подобные идеи глубоко творческих личностей не всегда хотят показывать и выставлять, так как мы не приносим прибыли.





А вот Павлу не нужна прибыль. Ему нужно, чтобы Беларусь знала своих героев. Я, наверное, единственная представительница Беларуси, которая поехала во Францию и вдруг выиграла там какой-то приз, который в Беларуси никто никогда не выигрывал. И Павел предложил: почему бы не показать эту работу в нашем центре? Он прекрасно понимает и чувствует, что есть искусство: тонкое творчество, через которое создается известность нашей страны», – говорит Валентина Шоба.





Художница отмечает: центр демонстрировал, что в Беларуси есть настоящий кладезь творческих людей. Последняя ее выставка там была посвящена Рождеству. Вместе с выставкой площадка организовала традиционные рождественские вечера и спектакли для детей, которые воспитываются в белорусскоязычных семьях.





«Получилось просто волшебное действо. Мы сделали декорации для деток, чтобы они могли приходить и играть среди искусства в свои фантазии. С нами работали актеры. Фильмы, которые показывались и обсуждались в центре, выставки фотографий – «World Press Photo», фотовыставки нашей Натальи Дорош…





Это все настоящие жемчужины, которые собирали людей в одном месте и воспитывали их на эстетике. Такую деятельность нужно только поддерживать или хотя бы не мешать ей», – уверена Валентина Шоба.





«Судебный процесс против центра займет свое позорное место в истории города вместе с людьми, которые его инициировали»

В центре происходит много образовательных мероприятий: круглые столы, дискуссии, лекции. Большое внимание уделяется белорусской истории и ее популяризации.





«За годы своего существования Центр городской жизни стал поистине уникальной площадкой в жизни города. Здесь проводились международные научные конференции по истории. Ничего подобного в Гродненском университете не происходило – по уровню научности и присутствию зарубежных коллег. Это площадка, на которой происходили презентации книжек. Я сам дважды делал презентации своих научных книг», – подчеркивает в разговоре с «Белсатом» доктор исторических наук, профессор Алесь Смоленчук.





Историк вспоминает встречи с интересными людьми, настоящими интеллектуалами, концерты и фестивали, которые происходили на площадке, и подчеркивает, что это место стало чрезвычайно важным для города, особенно в ситуации, когда Министерство культуры, городские власти не проявляют большого интереса к развитию белорусской культуры.





«Эта площадка одновременно является пространством свободы, обмена мнениями, мыслями, встреч друзей. Как историк могу отметить, что центр и его позитивное значение войдет в историю Гродно. Как и тот судебный процесс, который начался против центра: он займет свое позорное место в истории города вместе с теми людьми, которые его инициировали и будут его проводить. Ликвидация центра станет ударом по реальной культурной жизни Гродно, а не по придуманному, которое показывают в телевизоре», – убежден Алесь Смоленчук.





«В этом пространстве легко живется и дышится каждому, кто туда попадает»

За время существования в центре состоялись более 250 культурных и просветительских мероприятий, более сотни презентаций книг, встреч с выдающимися литераторами, несколько больших фестивалей – документального кино «Watch Docs» и интеллектуальной книги «Pradmova». В 2019 году центр стал единственной площадкой в Беларуси, где открыли и показали выставку самого престижного конкурса фотографов «World Press Photo».





«Не то важно, что в Центре городской жизни живет и дышит белорусская культура, дышит легко и естественно, как дома. А то важно, что в этом пространстве легко живется и дышится каждому, кто туда попадает – за книжкой, за словом, на фестиваль или мероприятие. Деликатные прекрасные люди, лучшие книжки, свободный воздух. Такое не запретишь, это навсегда. Пока – пусть только в сердцах. Но это пока», – отмечает писательница, учительница и литературовед Анна Северинец, участница прошлогоднего фестиваля «Pradmova», который состоялся в центре.





«Если такого пространства не будет, то что тогда остается? Ходить в строю?»

После репрессий августа 2020 года на площадках центра выступали уволенные актеры гродненских театров. Например, актеры устроили несколько интерактивных встреч со зрителями, в марте на открытии выставки к 25-летию танцтеатра «Галерея» в пространстве с танцевальным перформансом выступила балетмейстер Виктория Бальцер.





«Могу отметить, например, постановку «(Не)расстрелянная поэзия», которую мы после увольнения из театра сделали в центре в Ночь поэтов, – говорит Сергей Куриленко, заслуженный артист Беларуси, актер и режиссер-постановщик драматического театра в Гродно, уволенный за свою позицию после августовских событий прошлого года.





По словам артиста, власти хотят оставить выжженную землю, уничтожить все живое. Они не понимают, что на закатанной в асфальт территории ничего не растет, но при этом хотят продолжать собирать какие-то плоды.





«Но я верю в то, что этот беспредел и беззаконие, когда забыли уже все нормы морали и порядочности, закончится», – отмечает Сергей Куриленко.









Почему центр хотят закрыть

19 марта 2021 года в Центре городской жизни открылась выставка художника Алеся Пушкина «Пушкин в Гродно», на которой были экспонированы росписи гродненского Старого замка и произведения художника разных лет. Прокурор города Владимир Клишин посчитал, что одна из работ нарушает закон о противодействии экстремизму и потребовал ликвидировать Центр городской жизни.