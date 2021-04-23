Реально ли превратиться из «совы» в «жаворонка»

Источник материала: Tut.by

Одни просыпаются с восходом солнца, успевают выйти на пробежку и вкусно позавтракать — и все это до того, как другие вылезут из постели. Реально ли «сове» перенять привычки «жаворонков»?



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«Переключиться можно, но это непросто, — говорит ScienceAlert Мишель Дреруп, которая занимается исследованиями здоровья сна в клинике Кливленда. — Настоящая „сова“ не сразу после пробуждения чувствует себя хорошо, особенно когда пытается изменить свой график».

Склонность человека быть «совой», «жаворонком» или чем-то между называют хронотипом. В зависимости от него люди будут более бодрыми в одно время суток и более сонными в другое.

Ученые выяснили, что хронотип определяется сочетанием природной склонности и воспитания.

Что касается биологии, то известно, что ряд генов играет роль в определении того, предпочитает ли человек активничать поздно ночью или рано утром, говорит Дреруп. Согласно исследованию 2019 года, опубликованному в журнале Nature Communications, с подъемами ранним утром связаны сотни генов. Они влияют на циркадный ритм человека (его естественный цикл сна и бодрствования), что и определяет хронотип.

Но поведение также играет большую роль. По словам Дреруп, люди склонны участвовать в повседневных делах, подкрепляющих их хронотип. Например, полуночники чувствуют себя более энергичными по вечерам, поэтому они, вероятно, выберут поздние тренировки или встречи с друзьями. Эти занятия в свою очередь стимулируют и усиливают склонность человека ложиться спать поздно.

Если влиять на поведенческий фактор, можно изменить свой цикл сна и бодрствования. Но делать это нужно постепенно. Дреруп рекомендует переводить будильник на 15−20 минут каждые несколько дней в течение нескольких недель, пока вы не придете к своему идеальному расписанию.

Последовательность — ключ к успеху, и именно здесь будет сложнее всего. Если ложиться спать пораньше в будни, но засидеться вечером и проваляться в кровати все утро в выходной, весь недельный прогресс пойдет насмарку.

Что может помочь? Доктор рекомендует ограничить воздействие света экранов за час до сна: откажитесь от телефонов, компьютера, телевизора. И наоборот, воздействие света сразу после пробуждения поможет прекратить выработку мелатонина.

Избегайте активных занятий поздно вечером. Перенесите тренировки на более ранее время, откажитесь от поздних ужинов.

Если вам подходит быть совой, нет причин менять режим сна. Но стоит потрудиться, если привычный график мешает учиться или работать и приводит к недосыпанию: как подчеркивают медики, недостаток сна может серьезно навредить вашему здоровью, — например, увеличивая риск развития высокого давления и диабета 2 типа.