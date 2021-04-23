Просто волшебно. Посмотрите, как собака купается в воде с биолюминесцентным планктоном

Источник материала: Tut.by

Волшебное видео, в реальность которого трудно поверить, недавно появилось в Instagram. Фотограф из США Патрик Койн опубликовал кадры, где его знакомый со своей собакой по кличке Балто рассекают волны на берегу Тихого океана. Вот только вода под ними — светящегося синего цвета.

Автор видео запечатлел необычное природное явление — биолюминесцентные волны. Их образует особый планктон, обитающий на побережьях океанов. Синий цвет — это реакция микроорганизмов на стресс, который вызван движением — человека, собаки или любого объекта, зашедшего в воду. Такое яркое свечение встречается редко, обычно синева едва различима, и ее не улавливает объектив камеры.