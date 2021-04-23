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Просто волшебно. Посмотрите, как собака купается в воде с биолюминесцентным планктоном

23.04.2021 13:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Волшебное видео, в реальность которого трудно поверить, недавно появилось в Instagram. Фотограф из США Патрик Койн опубликовал кадры, где его знакомый со своей собакой по кличке Балто рассекают волны на берегу Тихого океана. Вот только вода под ними — светящегося синего цвета.

Автор видео запечатлел необычное природное явление — биолюминесцентные волны. Их образует особый планктон, обитающий на побережьях океанов. Синий цвет — это реакция микроорганизмов на стресс, который вызван движением — человека, собаки или любого объекта, зашедшего в воду. Такое яркое свечение встречается редко, обычно синева едва различима, и ее не улавливает объектив камеры.

 
 
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Биолюминесцентный планктон достаточно распространен в акватории Тихого и Атлантического океанов. Однако, чтобы его увидеть, нужно застать определенную фазу Луны.
 
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