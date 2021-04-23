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Telegram-канал BYPOL тоже признали экстремистским. Напоминаем, что делать подписчикам
Источник материала: Tut.by
Telegram-канал BYPOL судом признан экстремистским. Но сообщение об этом распространила не пресс-служба суда, а МВД.
Такое решение, судя по скриншоту в официальном телеграм-канале милиции, было принято 22 апреля судом Железнодорожного района Гомеля на основании материалов проверки областного управления ГУБОПиК МВД.
«Установлено, что в сообществе неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, публиковались клеветнические материалы о сотрудниках МВД для разжигания социальной вражды, а также распространяются экстремистские материалы, включенные в соответствующий республиканский список, — говорится в сообщении. — Большая часть информации в канале направлена на подрыв авторитета действующей власти и ее представителей».
МВД предупреждает, что теперь за публикацию (репост) информации из этого канала предусмотрены административная ответственность и наказание вплоть до ареста.
Канал пока не внесен в
Это не первый случай за последнее время. Так, экстремистскими каналами ранее признавали «
Что теперь делать подписчикам?
Про экстремизм с точки зрения права говорится в Законе РБ «
От канала можно и не отписываться. Как нам
Также нельзя ставить ссылки, делать репосты из этого телеграм-канала — это будет расцениваться как распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность. За это может грозить административная ответственность согласно
Репосты из телеграм-канала лучше удалить. На сайте Human Constanta
«Считается, что если на момент признания материала экстремистским он продолжает находиться в публичном доступе, то это тоже распространение», —
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Такое решение было принято 22 апреля судом Железнодорожного района Гомеля.
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