Telegram-канал BYPOL тоже признали экстремистским. Напоминаем, что делать подписчикам

Источник материала: Tut.by

Telegram-канал BYPOL судом признан экстремистским. Но сообщение об этом распространила не пресс-служба суда, а МВД.



Фото: Gilles Lambert / Unsplash

Такое решение, судя по скриншоту в официальном телеграм-канале милиции, было принято 22 апреля судом Железнодорожного района Гомеля на основании материалов проверки областного управления ГУБОПиК МВД.



Фото: МВД / Telegram

«Установлено, что в сообществе неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, публиковались клеветнические материалы о сотрудниках МВД для разжигания социальной вражды, а также распространяются экстремистские материалы, включенные в соответствующий республиканский список, — говорится в сообщении. — Большая часть информации в канале направлена на подрыв авторитета действующей власти и ее представителей».

МВД предупреждает, что теперь за публикацию (репост) информации из этого канала предусмотрены административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

Канал пока не внесен в Республиканский список экстремистских материалов .

Это не первый случай за последнее время. Так, экстремистскими каналами ранее признавали « Беларусь головного мозга », « МотолькоПомоги », а также ряд региональных каналов вроде «Гродно 97%», «Могилев 97%», «Бобруйск 97%», «Осиповичи для жизни» и «Бульвар Непокоренных».

Что теперь делать подписчикам?

Про экстремизм с точки зрения права говорится в Законе РБ « О противодействии экстремизму ». Материалы признаются экстремистскими по решению суда. Как правило, решение можно обжаловать в течение 15 дней, после чего тот или иной вид информационной продукции добавляется в республиканский список экстремистских материалов .

От канала можно и не отписываться. Как нам пояснила ранее правозащитница Human Constanta Наста Лойко, подписка не равна хранению. Однако если вы скачаете себе на телефон или компьютер материалы из канала, признанного экстремистским, это можно расценить как хранение экстремистских материалов.

Также нельзя ставить ссылки, делать репосты из этого телеграм-канала — это будет расцениваться как распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность. За это может грозить административная ответственность согласно ч. 2 ст. 19.11 КоАП Республики Беларусь — штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (в редакции от 6.01.2021 года). Если вы индивидуальный предприниматель, то штраф составит от 50 до 100 базовых. На юридическое лицо накладывается штраф от 100 до 500 базовых. Также в законе упоминается административный арест и конфискация предмета административного правонарушения, а также орудия и средства совершения указанного нарушения.

Репосты из телеграм-канала лучше удалить. На сайте Human Constanta отмечается , что, «если ранее были опубликованы ссылки на канал или любые другие материалы с этого канала, это повлечет за собой административную ответственность».

«Считается, что если на момент признания материала экстремистским он продолжает находиться в публичном доступе, то это тоже распространение», — объясняла нам юрист.