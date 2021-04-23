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С сыном на руках и в трендовой обуви: новый выход Меган Маркл взорвал сеть

23.04.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супругу принца Гарри Меган Маркл заметили на прогулке с сыном Арчи: беременная герцогиня направлялась к своему особняку и выглядела абсолютно счастливой.

"Американская принцесса" готовится к рождению второго ребенка. Дочка экс-актрисы и британского принца появится на свет уже в конце весны. Из-за этого Маркл отказалась прилетать на похороны принца Филиппа: она по-своему простилась с герцогом и решилась позвонить королеве перед церемонией, а после вернулась к своим будням.

Папарацци заметили Маркл на веселой прогулке с сыном Арчи: беременная герцогиня несла малыша на руках и направлялась в сторону своего калифорнийского дома.

Хочется отметить, что это первое неофициальное появление герцогини на улицах города после объявления о второй беременности и скандального интервью у Опры Уинфри.

На снимках, обнародованных Page Six и фанатским аккаунтом герцогини, видно, что своим образом Маркл транслирует небрежность американского стиля: герцогиня надела синие джинсы для будущих мам, простую футболку, а также ветровку в любимом оттенке хаки от бренда Cuyana. На ногах мятежницы красовались ультрамодные остроносые балетки от Valentino. Кстати, точно такую же обувь носят модные блогеры, звезды streetstyle и актриса Анджелина Джоли.

Отмечается, что снимки звезды были сделаны после прилета мужа из Британии: принц Гарри вернулся к Меган Маркл и проигнорировал день рождения бабушки.

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Снимки на которых беременная и довольная мятежница возвращается домой с сыном Арчи на руках взволновали поклонников.
 
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