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С сыном на руках и в трендовой обуви: новый выход Меган Маркл взорвал сеть
23.04.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супругу принца Гарри Меган Маркл заметили на прогулке с сыном Арчи: беременная герцогиня направлялась к своему особняку и выглядела абсолютно счастливой.
"Американская принцесса" готовится к рождению второго ребенка. Дочка экс-актрисы и британского принца появится на свет уже в конце весны. Из-за этого Маркл отказалась прилетать на похороны принца Филиппа: она
Папарацци заметили Маркл на веселой прогулке с сыном Арчи: беременная герцогиня несла малыша на руках и направлялась в сторону своего калифорнийского дома.
Хочется отметить, что это первое неофициальное появление герцогини на улицах города после объявления о второй беременности и
На снимках, обнародованных Page Six и фанатским аккаунтом герцогини, видно, что своим образом Маркл транслирует небрежность американского стиля: герцогиня надела синие джинсы для будущих мам, простую футболку, а также ветровку в любимом оттенке хаки от бренда Cuyana. На ногах мятежницы красовались ультрамодные остроносые балетки от Valentino. Кстати, точно такую же обувь носят модные блогеры, звезды streetstyle и актриса Анджелина Джоли.
Отмечается, что снимки звезды были сделаны после прилета мужа из Британии:
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Снимки на которых беременная и довольная мятежница возвращается домой с сыном Арчи на руках взволновали поклонников.
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