Песков раскрывает первые подробности переговоров Лукашенко и Путина

Источник материала: Onliner

Итоги вчерашней встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина кратко подвел телеграм-канал "Пул Первого": встреча длилась 3 часа 55 минут. Все подробности начинают появляться сегодня. Слово Дмитрию Пескову, пресс-секретарю Кремля.

О Крыме не говорили

Непризнание Крыма российским не осложняет отношения с Беларусью, это суверенное право Минска и совсем не осложняет [диалог], передает слова Пескова ТАСС. Песков отметил, что отношения двух стран "очень многопрофильные, развиваются отношения в рамках Союзного государства, интеграционные процессы".

Не говорили о слиянии

"Нет, слияние государств в одно - нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "А вопросы интеграции: интеграция - это же постоянный процесс, это живой механизм. Вопросы интеграции постоянно на повестке дня", - добавил Песков.

Обсуждали военную базу? Нет

Песков отрицательно ответил на вопрос, поднималась ли Лукашенко и Путиным тема российской военной базы в Беларуси.

А о чем говорили?

О "текущих делах" .

- Достаточно длительные были переговоры, рабочий проговор по экономическому взаимодействию, - сказал представитель Кремля. По его данным, лидеры говорили о сотрудничестве в высокотехнологичных областях, энергетике и других сферах. - В основном [среди тем беседы было] торгово-экономическое сотрудничество.

- Какой-то цели выйти на какие-то прорывные договоренности не стояло, это обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений, - подчеркнул Дмитрий Песков.