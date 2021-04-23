ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Песков раскрывает первые подробности переговоров Лукашенко и Путина

23.04.2021 13:11 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Итоги вчерашней встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина кратко подвел телеграм-канал "Пул Первого": встреча длилась 3 часа 55 минут. Все подробности начинают появляться сегодня. Слово Дмитрию Пескову, пресс-секретарю Кремля.

О Крыме не говорили

Непризнание Крыма российским не осложняет отношения с Беларусью, это суверенное право Минска и совсем не осложняет [диалог], передает слова Пескова ТАСС. Песков отметил, что отношения двух стран "очень многопрофильные, развиваются отношения в рамках Союзного государства, интеграционные процессы".

Не говорили о слиянии

"Нет, слияние государств в одно - нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "А вопросы интеграции: интеграция - это же постоянный процесс, это живой механизм. Вопросы интеграции постоянно на повестке дня", - добавил Песков.

Обсуждали военную базу? Нет

Песков отрицательно ответил на вопрос, поднималась ли Лукашенко и Путиным тема российской военной базы в Беларуси.

А о чем говорили?

О "текущих делах".

- Достаточно длительные были переговоры, рабочий проговор по экономическому взаимодействию, - сказал представитель Кремля. По его данным, лидеры говорили о сотрудничестве в высокотехнологичных областях, энергетике и других сферах. - В основном [среди тем беседы было] торгово-экономическое сотрудничество.

- Какой-то цели выйти на какие-то прорывные договоренности не стояло, это обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений, - подчеркнул Дмитрий Песков.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоги вчерашней встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина кратко подвел телеграм-канал "Пул Первого": встреча длилась 3 часа 55 минут. Все подробности...
 
Новости дня
Новости разные
 
Реально ли превратиться из «совы» в «жаворонка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by