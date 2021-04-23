«Информация носит социальный характер». Коммунальщики объяснили, зачем на жировках писали про бчб и БНР

Источник материала: Onliner

В середине апреля, получив новые жировки , многие ахнули. Но не из-за расчетов РСЦ (с ними было все в порядке), а по причине появления дополнительной информации в таком утилитарном «корешке». О том, что на платежках могут быть какие-то иные сведения, мы давно забыли: реклама пропала еще в 2017 году, а в 2019-м многие и вовсе перешли на электронный вариант. В 2021-м же в почтовые и электронные ящики прилетели жировки-агитки, где пропечатывалась довольно своеобразная информация о бчб-флаге и БНР, а также приводились данные республиканского опроса общественного мнения «Социальное явление».

По горячим следам Onliner пытался выяснить, кто ответственен за графы «Внимание! Не дай себя обмануть» и «Важно знать», но из потенциально ответственных лиц никто так и не сознался.





Однако некоторых горожан настолько взбудоражила лишняя информация на квитке, что в «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» полетели обращения с просьбой объяснить, что это было. И ответ на главный коммунальный вопрос апреля пришел. Так, директор филиала А. С. Букатов уведомляет: «Порядок безвозмездного размещения на вышеуказанном извещении информации социального характера, направленный на защиту или удовлетворение общественных и государственных интересов, определен соответствующим решением Мингорисполкома. Размещаемая на данных извещениях информация носит социальный характер». И больше никаких пояснений.



