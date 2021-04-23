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«Информация носит социальный характер». Коммунальщики объяснили, зачем на жировках писали про бчб и БНР
Источник материала: Onliner
В середине апреля, получив
По горячим следам Onliner пытался выяснить, кто ответственен за графы «Внимание! Не дай себя обмануть» и «Важно знать», но из потенциально ответственных лиц никто так и не сознался.
Однако некоторых горожан настолько взбудоражила лишняя информация на квитке, что в «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» полетели обращения с просьбой объяснить, что это было. И ответ на главный коммунальный вопрос апреля пришел. Так, директор филиала А. С. Букатов уведомляет: «Порядок безвозмездного размещения на вышеуказанном извещении информации социального характера, направленный на защиту или удовлетворение общественных и государственных интересов, определен соответствующим решением Мингорисполкома. Размещаемая на данных извещениях информация носит социальный характер». И больше никаких пояснений.
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