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Очередной популярный телеграм-канал признали экстремистским
Источник материала: Onliner
В четверг, 22 апреля, суд Железнодорожного района Гомеля признал телеграм-канал BYPOL экстремистским. Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста,
«Установлено, что в сообществе неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, публиковались клеветнические материалы о сотрудниках МВД для разжигания социальной вражды, а также распространяются экстремистские материалы, включенные в соответствующий республиканский список», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время дополненный перечень ресурсов, признанных судом экстремистскими, и ранее опубликованный телеграмм-каналом «ГУБОП», выглядит следующим образом:
Телеграм-каналы:
Телеграм-чаты:
Логотип и водяной знак каналов Степана Путило, а также сами телеграм-каналы.
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В четверг, 22 апреля, суд Железнодорожного района Гомеля признал телеграм-канал BYPOL экстремистским. Теперь за публикацию (репост) информации из указанного...
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