Очередной популярный телеграм-канал признали экстремистским

Источник материала: Onliner

В четверг, 22 апреля, суд Железнодорожного района Гомеля признал телеграм-канал BYPOL экстремистским. Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста, сообщает пресс-служба МВД.

«Установлено, что в сообществе неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, публиковались клеветнические материалы о сотрудниках МВД для разжигания социальной вражды, а также распространяются экстремистские материалы, включенные в соответствующий республиканский список», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время дополненный перечень ресурсов, признанных судом экстремистскими, и ранее опубликованный телеграмм-каналом «ГУБОП», выглядит следующим образом:

Телеграм-каналы:

"LUXTA"

"Мозырь 97%"

"Водители 97"

"Брест: Слухи и факты"

"МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ"

"БЕЛАРУСЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА"

"Каратели Беларуси"

"Витебск 97"

"МотолькоПомоги"

"Гродно 97%"

"BYPOL"

Телеграм-чаты:

"Гомель Советский 97"

"Речица для Жизни ЧАТ"

"Брест 97%"

"Я ВЫХОЖУ / МКБ"

"Чат группы Каратели"

"Чат невероятного Витебска"

"Могилев 97%"

"Бобруйск 97%"

"Осиповичи для жизни"

"Бульвар Непокоренных"

Логотип и водяной знак каналов Степана Путило, а также сами телеграм-каналы.