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Очередной популярный телеграм-канал признали экстремистским

23.04.2021 13:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В четверг, 22 апреля, суд Железнодорожного района Гомеля признал телеграм-канал BYPOL экстремистским. Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста, сообщает пресс-служба МВД.

«Установлено, что в сообществе неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, публиковались клеветнические материалы о сотрудниках МВД для разжигания социальной вражды, а также распространяются экстремистские материалы, включенные в соответствующий республиканский список», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время дополненный перечень ресурсов, признанных судом экстремистскими, и ранее опубликованный телеграмм-каналом «ГУБОП», выглядит следующим образом:

Телеграм-каналы:

  • "LUXTA"
  • "Мозырь 97%"
  • "Водители 97"
  • "Брест: Слухи и факты"
  • "МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ"
  • "БЕЛАРУСЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА"
  • "Каратели Беларуси"
  • "Витебск 97"
  • "МотолькоПомоги"
  • "Гродно 97%"
  • "BYPOL"

Телеграм-чаты:

  • "Гомель Советский 97"
  • "Речица для Жизни ЧАТ"
  • "Брест 97%"
  • "Я ВЫХОЖУ / МКБ"
  • "Чат группы Каратели"
  • "Чат невероятного Витебска"
  • "Могилев 97%"
  • "Бобруйск 97%"
  • "Осиповичи для жизни"
  • "Бульвар Непокоренных"

Логотип и водяной знак каналов Степана Путило, а также сами телеграм-каналы.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В четверг, 22 апреля, суд Железнодорожного района Гомеля признал телеграм-канал BYPOL экстремистским. Теперь за публикацию (репост) информации из указанного...
 
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