Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

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«Нет, слияние государств в одно - нет», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «А вопросы интеграции: интеграция - это же постоянный процесс, это живой механизм. Вопросы интеграции постоянно на повестке дня», - добавил он.

«Достаточно длительные были переговоры, рабочий проговор по экономическому взаимодействию», - сказал представитель Кремля. По его данным, лидеры говорили о сотрудничестве в высокотехнологичных областях, энергетике и других сферах. «В основном [среди тем беседы было] торгово-экономическое сотрудничество», - отметил Песков.

«Какой-то цели выйти на какие-то прорывные договоренности не стояло, это обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений», - подчеркнул представитель Кремля.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко и Путин не обсуждали вопрос слияния Беларуси и России и военной базы - Песков По его словам, в ходе встречи лидеров обсуждались «текущие дела».

не ставили целью выйти на прорывные договоренности, а обсуждали текущие дела, в том числе в энергетике, сообщилПо его словам, в ходе встречи лидеров обсуждались «текущие дела».Песков отрицательно ответил на вопросы, поднималась ли на встрече тема появления российской военной базы в Беларуси.