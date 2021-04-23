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Лукашенко и Путин не обсуждали вопрос слияния Беларуси и России и военной базы - Песков

23.04.2021 13:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко и Путин не обсуждали вопрос слияния Беларуси и России и военной базы - Песков
Фото: president.gov.by
Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Нет, слияние государств в одно - нет», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «А вопросы интеграции: интеграция - это же постоянный процесс, это живой механизм. Вопросы интеграции постоянно на повестке дня», - добавил он.


Путин и Лукашенко не ставили целью выйти на прорывные договоренности, а обсуждали текущие дела, в том числе в энергетике, сообщил Песков.

«Достаточно длительные были переговоры, рабочий проговор по экономическому взаимодействию», - сказал представитель Кремля. По его данным, лидеры говорили о сотрудничестве в высокотехнологичных областях, энергетике и других сферах. «В основном [среди тем беседы было] торгово-экономическое сотрудничество», - отметил Песков.


По его словам, в ходе встречи лидеров обсуждались «текущие дела».

«Какой-то цели выйти на какие-то прорывные договоренности не стояло, это обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений», - подчеркнул представитель Кремля.


Песков отрицательно ответил на вопросы, поднималась ли на встрече тема появления российской военной базы в Беларуси.
 
 
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По его словам, в ходе встречи лидеров обсуждались «текущие дела».
 
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